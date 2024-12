Apple Visual Intelligence: Hoe Apple de strijd aangaat met Google Lens

Met de komst van Visual Intelligence brengt Apple een krachtige nieuwe AI-tool naar de iPhone, waarmee gebruikers objecten, tekst en andere visuele elementen direct kunnen herkennen en analyseren. Deze technologie, beschikbaar op de nieuwste iPhone-modellen, is Apple’s antwoord op Google Lens en heeft als doel gebruikers een eenvoudigere en intuïtievere manier te bieden om de wereld om hen heen te begrijpen.

Wat is Visual Intelligence?

Visual Intelligence is een geavanceerde functie die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om visuele informatie uit foto’s en afbeeldingen te halen. Denk hierbij aan het herkennen van objecten zoals planten, dieren of gebouwen, en het analyseren van tekst in afbeeldingen. Deze technologie stelt gebruikers in staat om snel informatie te verkrijgen door simpelweg een foto te maken of een bestaande afbeelding te gebruiken.

Hoe werkt Visual Intelligence?

Visual Intelligence werkt naadloos met de camera en fotobibliotheek van je iPhone. Hier is hoe je het kunt gebruiken:

Camera Control-knop: Met de nieuwe Camera Control-knop op de iPhone 16 kunnen gebruikers direct foto’s maken en Visual Intelligence activeren.

Analyseer objecten: Maak een foto van een object, zoals een schilderij of een monument, en krijg direct informatie over het onderwerp, zoals de geschiedenis, naam of soort.

Tekstherkenning: Selecteer een afbeelding met tekst, zoals een visitekaartje, en kopieer of vertaal de tekst moeiteloos naar een andere taal.

Integratie met Siri: Vraag Siri om extra informatie over een object in een afbeelding, bijvoorbeeld om meer te leren over een plant die je hebt gefotografeerd.

Belangrijkste kenmerken

Objectherkenning: Herkent objecten in afbeeldingen en biedt contextuele informatie, zoals namen, geschiedenis of nuttige feiten.

Tekstherkenning: Kopieert en vertaalt tekst uit foto’s, handig voor studenten, professionals en reizigers.

Gebruiksgemak: Dankzij de Camera Control-knop en Siri-integratie is Visual Intelligence eenvoudig en snel te gebruiken.

Breed toepassingsgebied: Van planten en dieren tot kunstwerken en documenten, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Beschikbaarheid

Visual Intelligence is exclusief beschikbaar op de iPhone 16 en latere modellen met iOS 18.2 of hoger. Gebruikers kunnen de functie activeren via het instellingenmenu onder “Apple Intelligence”. De functie is ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn, zelfs voor mensen zonder technische achtergrond.

En in Nederland

Apple’s Visual Intelligence, onderdeel van de bredere Apple Intelligence-suite, is momenteel beperkt beschikbaar in Nederland. Gebruikers van macOS Sequoia 15.1 of nieuwer op ondersteunde Mac-modellen kunnen deze functie al in het Engels (VS) gebruiken, mits zowel de systeemtaal als de Siri-taal zijn ingesteld op Amerikaans Engels.

Voor iPhone- en iPad-gebruikers in de Europese Unie, waaronder Nederland, is Visual Intelligence op dit moment nog niet beschikbaar. Apple heeft echter aangekondigd dat in april 2025 veel van de kernfuncties van Apple Intelligence, inclusief Visual Intelligence, zullen worden uitgerold naar iPhone- en iPad-gebruikers in de EU.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel de functies beschikbaar komen, de ondersteuning voor de Nederlandse taal mogelijk nog ontbreekt bij de lancering. Apple heeft aangegeven dat talen zoals Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Portugees in de toekomst zullen worden ondersteund, maar er is nog geen officiële bevestiging over wanneer het Nederlands wordt toegevoegd.

Visual Intelligence versus Google Lens

Met Visual Intelligence betreedt Apple de competitie met Google Lens, dat al jaren een populaire keuze is voor visuele AI-toepassingen. Hoewel de basisfuncties vergelijkbaar zijn, biedt Apple’s oplossing enkele unieke voordelen, zoals diepere integratie met Siri en een nog intuïtievere interface. Bovendien richt Apple zich sterk op privacy, wat een belangrijk verkoopargument is voor veel gebruikers.

Conclusie

Visual Intelligence is een belangrijke stap voorwaarts voor Apple in de wereld van AI-gestuurde technologie. Met functies die het herkennen van objecten en het analyseren van tekst moeiteloos maken, biedt deze tool een enorme meerwaarde voor iPhone-gebruikers. Of je nu meer wilt leren over de wereld om je heen of gewoon snel tekst uit een foto wilt kopiëren, Visual Intelligence staat klaar om je leven eenvoudiger te maken.

Apple laat hiermee zien dat innovatie en gebruiksvriendelijkheid hand in hand kunnen gaan, en het is slechts een kwestie van tijd voordat Visual Intelligence een integraal onderdeel wordt van het dagelijkse gebruik van je iPhone.