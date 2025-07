Aah, bekijk nu een foto van een pasgeboren zonnestelsel

Astronomen hebben een babyfoto gemaakt van een zonnestelsel. Het gaat om een nieuw, net geboren zonnestelsel en dat is uniek. Proto-planetair stof klonter samen rond een pasgeboren ster en daar komt dan uiteindelijk een zonnestelsel uit voort.

Een baby-zonnestelsel

Het is geen foto van de kwaliteit van James Webb, maar hij is wel totstandekomen door de Webb. Het is een close-up waarbij je allerlei vreemde vormen ziet, maar het is een ster die 1300 lichtjaar bij ons vandaan is. Het komt uit een heel andere tijd: zo rond het jaar 800 ging dit beeld van deze ster op reis om nu aan ons te tonen. Het gaat om HOPS-315, een jong zonnestelsel.

Een piepjong zonnestelsel, want er zijn nog niet eens planeten gevormd. Het lijkt op ons zonnestelsel, al hebben wij die planeten uiteraard wel, anders bestonden we niet. Het werd gezien op foto’s van de James Webb-ruimtetelescoop via mineralen uit oude meteorieten uit ons zonnestelsel. HOPS-315 heeft dezelfde mineralen als we kennen van om ons heen. Daarnaast werd de ALMA in Chili ingezet om dit jonge zonnestelsel verder te ontdekken.