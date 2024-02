Huawei introduceert nieuwe productlijn tijdens Mobile World Congres Barcelona

Huawei's Consumers Business Group heeft inmiddels een gestage groei doorgemaakt en heeft zijn positie op de high-end markt weten te versterken door een aantal nieuwe producten te lanceren. Belangrijk hierin waren de introductie van de Huawei Mate 60 Series, de Mate X5 en de uitrol van de nieuwe Ultimate Design brand. Volgens Counterpoint Research heeft Huawei in 2023 inmiddels 5% marktaandeel weten te verwerven in de wereldwijde smartphonemarkt.

De Chinese Tech-gigant lijkt ouderwets gas te willen geven met een aantal productlijnen waaronder Fashion Forward, Xmage, Creation of Beauty, Ultimate Design en Fitness & Gezondheid met als doel de integratie van nieuwe technologieën in het dagelijks leven van de consument.

Nieuwe Huawei MatePad Pro 13.2"

Voor digitale creatie valt in iedere geval de Huawei MatePad Pro 13.2" op die wordt ondersteund met NearLink-technologie en de samenwerking met digitale creators. Huawei wil blijven investeren in digitale creatie van beelden met het Xmage-merk dat een geheel nieuwe ervaring in mobiele fotografie moet gaan bieden. Welke producten ook op de Nederlandse gaan komen is echter nog niet duidelijk.