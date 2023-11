Huawei heeft momenteel de beste smartphone camera

Kijk je verder op de lijst, dan staan de Apple iPhone 15 Pro en Pro Max nog wel samen op de tweede plek. Samsung is met haar huidige topmodel, de Snapdragon variant van de Galaxy S23 Ultra , inmiddels afgezakt naar de gedeelde twintigste plaats, die het moet delen met de Google Pixel 7, Vivo X90 Pro+ en de Xiaomi 13 Ultra. Natuurlijk de Galaxy S23 Ultra is met tien maanden – geïntroduceerd in februari van 2023 - al een ‘oudje’ (ahum). Wanneer eind januari de Galaxy S24 serie gepresenteerd wordt, dan zal Samsung wel weer wat stijgen.

Wanneer je op dit moment kijkt naar wat volgens de experts van DXO Mark de best presterende smartphone camera’s zijn, dan staan daar niet de nieuwste iPhone of Galaxy S smartphones bovenaan, maar een van Huawei: de P60 Pro. Dat toestel is, ondanks het feit dat Huawei door het handelsembargo dat sinds 2017 geldt, buiten China nauwelijks nog een serieuze speler op de smartphone markt genoemd mag worden, volgens DXO dus beter dan alle concurrenten.

Smartphone camera heeft DSLR en systeemcamera’s verdrongen

Tegenwoordig maken wij, de gewone consument, voor het maken van foto’s nauwelijks nog gebruik van professionele, spiegelreflex- of systeemcamera’s. Smartphones hebben die taak grotendeels overgenomen. Niet alleen omdat ze veel makkelijker mee te nemen zijn – en vrijwel niemand nog zonder smartphone de deur uit gaat – maar vooral ook omdat de camera’s die in smartphones zitten vrijwel net zo’n fraaie foto’s maken.

Sterker nog, zeker met smartphones die beschikken over meerdere camera’s, kun je in bepaalde – moeilijke – omstandigheden veel makkelijker mooie foto’s maken dan met een DSLR of systeemcamera. Een goed voorbeeld is het maken van foto’s in de avond of binnen, bij minder of slecht licht.

Daarbij komt dat je met de meeste smartphonecamera’s ook in 4K (en zelfs 8K) prachtige filmpjes kunt maken. Tel daarbij op dat heel veel foto’s en video’s die we tegenwoordig schieten min of meer rechtstreeks op sociale netwerken (facebook, Instagram, X, TikTok of Snapchat) gepost worden en je begrijpt waarom de smartphone de traditionele camera verdrongen heeft.