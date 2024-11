Baidu gaat een slimme AI-bril lanceren tijdens Baidu World

Mews is het snelst groeiende bedrijf van Nederland in 2024

Hun cloudtechnologie voor bedrijven in de hospitalitysector resulteerde in een ongekende groei voor Mews – en dit is nog maar het begin. Nadat het bedrijf begin 2024 de unicorn-status behaalde, is Mews nu uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Erasmus Centre for Entrepreneurship.

