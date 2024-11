Komt er in de toekomst een slimme bril van Apple?

De VR-bril van Apple is prachtig, maar met een prijskaartje van 3500 euro wel erg duur. Ook is een VR-bril niet iets waar je mee boodschappen gaat doen, ook al is er een manier om de gewone wereld ermee te zien. Tijd voor iets subtielers, moet Apple denken: het zou onderzoek doen naar een slimme bril.

Slimme bril

Volgens Meta-eigenaar Mark Zuckerberg is de toekomst niet meer dat je een smartphone hebt, maar dat je een slimme bril hebt die alle smartphonefuncties overneemt. Apple zou zich daar wel eens bij kunnen aansluiten, want een slimme bril is een hybride tussen de grote VR-bril die het dit jaar introduceerde en de iPhone. Volgens Bloomberg is er een interne studie gedaan over welke producten er nu zoal op de markt zijn qua slimme brillen.

Zo’n onderzoek doet Apple natuurlijk niet voor de grap: de kans is aanwezig dat het hier toch wel plannen mee heeft. Worden Apple en Meta straks grote concurrenten van elkaar op het gebied van een slimme bril? Misschien wel. Daarnaast is het de vraag wat Google hiermee doet: met zijn Google Glass(es) was het zo ongeveer de eerste die een tech-bril op de markt zette. Dit was zo’n 10 jaar geleden en nog wat vroeg voor de markt, maar inmiddels is het risico gefilmd te worden toch enorm verhoogd en lijken mensen het niet meer zo’n enorm privacyprobleem te vinden dat mensen met brillen zouden rondlopen met camera’s erop.

Google Glass

Een slimme bril is wel iets geavanceerder dan de Google Glass, want waarschijnlijk worden de glazen scherpe schermen waarop je bijvoorbeeld inkomende berichten kunt zien. Ook zal zo’n slimme bril waarschijnlijk worden voorzien van een slimme assistent, zoals we dat nu bijvoorbeeld kennen van de Huawei-speakerzonnebril. Je kunt dan gewoon tegen je assistent praten om allerlei zaken voor elkaar te krijgen. Of het echter snel de telefoon helemaal zal overnemen, dan moeten we nog zien. Immers houdt niet iedereen ervan om een bril te dragen en zijn we nu zo gewend aan dat aanraakscherm in onze handen, dat het wel veel tijd zal kosten willen we echt zo langzamerhand naar dit nieuws overgaan.

Bovendien betekent zo’n onderzoek van Apple ook dat het nog in een prille fase zit van het ontwikkelen van een slimme bril. We verwachten de gadget dus niet heel binnenkort.