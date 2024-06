Augmented reality-bril van Apple komt nog lang niet

Apple heeft dit jaar succesvol de Vision Pro gelanceerd. Een VR-bril die echt een blik in de toekomst geeft. Pakt het bedrijf meteen door met meer? Daarop is een ja en een nee: ja, het werkt wel degelijk aan een nieuwe bril die het even helemaal anders doet, maar nee, snel komt die niet.

Van VR naar AR

Het is het jaar 2024 en volgens informatie van Apple-expert Mark Gurman van Bloomberg komt de augmented reality-bril van Apple pas in 2027. Augmented Reality is een soort virtual reality, maar het grote verschil tussen de twee is dat er bij augmented reality alsnog een blik wordt gegeven op de echte wereld. Dat kan zijn met camera’s, maar ook door door glas heen te kijken waarop vervolgens virtuele objecten worden geprojecteerd. Het is dus een mix tussen de realiteit en de virtuele wereld.

Het verschil met de Vision Pro en de aankomende bril is vooral de vorm en het gewicht. Vision Pro is echt een soort grote, afgedekte ski-bril op je hoofd, terwijl je van de nieuwe AR-bril kunt verwachten dat het wat meer op een gewone bril van de Hans Anders lijkt. Ook is het apparaat een stuk lichter, zodat je het de hele dag kunt dragen. Dat is waarschijnlijk ook waar de crux zit: er moet echt een aanzienlijke hoeveelheid tech in een veel kleinere ruimte worden gestopt. Dat zal alleen al vanuit een accustandpunt een uitdaging zijn. Ook moet het allemaal kleinere onderdelen ontwikkelen en produceren: dat kost geld en tijd. Geld heeft het genoeg, maar tijd zal het dus nemen. Het kan bovendien nu nog wel even vooruit met de Vision Pro.

Apple AR-headset

Apple is vaker het bedrijf geweest dat niet als allereerste met iets komt, maar wel iets introduceert dat zo goed overdacht is, dat die oudere dingen sneller worden vergeten, ook al waren ze de eerste. Als Facebook met Ray-Ban misschien met een briljante AR-bril komen, hoeft dat dus niet te betekenen dat Apple dan ‘te laat’ zou zijn als zijn bril pas jaren later komt. Overigens verwachten we niet snel iets wereldveranderends van Facebook en Ray-Ban: ze hebben net op de huidige camera-bril de opnametijd naar 3 minuten ingesteld, dus er zal niet ineens een AR-bril uit de hoge hoed komen. Tenzij Meta ons ineens heel erg verrast, maar het heeft van zijn aankondiging van zijn metaverse de fout gemaakt wat te vroeg te roepen, dus we verwachten het niet.

Terug naar Apple: de AR-bril zou eigenlijk in 2023 verschijnen, toen werd het 2025 en nu zitten we op 2027. Of dat jaartal gehaald wordt, dat moeten we nog afwachten: 2029 kan het natuurlijk ook nog worden.