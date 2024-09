Meta presenteert zijn eerste augmented reality-bril Orion

Het is een stokpaardje, maar we halen het toch weer van stal: denk aan Pokémon Go, waarbij je een virtuele Pokémon kon zien in de echte wereld (via de camera van je telefoon). Je kunt er zelfs een bal naartoe gooien om het dier te vangen. Dat idee, maar dan in een bril, waardoor je niet naar een rechthoekig scherm kijkt, maar de hele wereld om je heen van allerlei Pokémon kan worden voorzien.

Gamen

Maar dan dus geen Pokémon, want dan zou Zuck moeilijkheden krijgen over patenten. Andere games, andere ervaringen dus, op de Orion. Misschien wel de WhatsApp-berichten van je moeder in beeld. In de onderstaande video is te zien hoe je een potje Pong-achtig tennis kunt spelen met iemand anders, door alleen je hand te gebruiken. Je kunt het apparaat aansturen met een band om je arm, die voelt welke spieren je aanspant als je je vingers beweegt en zo weet welke vinger je beweegt en wat je ermee wil. De elektrische activiteit van je spieren wordt hiervoor gebruikt.