Meta stopt met zijn concurrent voor Apple Vision Pro

Meta is gestopt met de ontwikkeling van een high end VR-bril. Het zou een concurrent willen maken voor de Apple Vision Pro en was al vrij ver in de ontwikkeling. Maar helaas, nu is het project gestopt.

Vision Pro-concurrent

De Vision Pro-concurrent van het moederbedrijf van Facebook had de codenaam La Jolla en het zou in 2027 verschijnen. De mixed reality-headset is volgens The Information niet meer in ontwikkeling, dat komt onder andere door de dure Micro-OLED-schermen die in het apparaat zouden worden gestoken. Deze week kregen medewerkers te horen dat de kogel door de kerk was en dat ze moesten stoppen met werken aan het project, dat al sinds november vorig jaar vrij serieus in ontwikkeling was.

Het probleem was vooral een geldprobleem: Meta wilde de kosten van de VR/AR-bril onder de 1.000 dollar houden, zeker nadat het heeft gezien dat de Vision Pro met zijn pittige prijskaartje van 3.500 dollar uiteindelijk niet extreem goed verkoopt. Echter, dat is wel een heel moeilijke opgave als je met zulke dure schermen wil werken. Te duur, zo blijkt uit deze beslissing. Sowieso was het de vraag of mensen wel zitten te wachten op nog zo’n luxe VR-bril, maar met een minder exorbitante prijs zag Meta er wel brood in.

La Jolla

Waarschijnlijk speelt er ook nog iets anders, namelijk dat Quest Pro niet bepaald deed wat Meta er waarschijnlijk wel van hoopte. Het apparaat kostte bij de lancering 1.499 dollar en dat is een flinke prijs. Meta omschrijft het stoppen van het project als volgt: “We hebben altijd veel prototypes in ontwikkeling. Maar we brengen ze niet allemaal in productie. Met sommige gaan we verder, andere laten we schieten. Beslissingen zoals deze vinden constant plaats en verhalen gebaseerd op gepraat over één individuele beslissing geven nooit het echte beeld.”

Aan de andere kant heeft Meta op het moment meerdere VR-brillen in de maak, dus het is zeker niet zo dat mensen nu geen werk meer hebben of het heel veelzeggend hoeft te zijn over de toekomst van virtual reality bij Meta. Wel is het opvallend dat er een vrij grote beslissing wordt gemaakt en Meta daar bijna schouderophalend over spreekt. Het is te hopen dat de mensen die aan La Jolla werkten nu zorgen voor extra goede, wat normalere VR-brillen voor Meta, die voor een veel grotere groep toegankelijk kan zijn.