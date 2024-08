Metaverse is niet goedkoop: Meta stopte er al 50 miljard in

Het is een bedrijfsbeslissing waarvan Zuckerberg waarschijnlijk ook af en toe wakker ligt: het metaverse. Het gigaproject waar Meta mee bezig is kost en kost maar. 50 miljard dollar en geen cent winst.

Reality Labs

Een bizarre situatie, maar het is nog steeds de opbouw naar iets groters. Plus, waarschijnlijk is Meta nu zo ver in het proces, dat het niet meer terug kan. Reality Labs is de afdeling binnen Meta die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van het metaverse en dat is dus een tamelijk verliesgevend deel van het bedrijf. Aan de andere kant is een afdeling R&D dat nu eenmaal. Maar zo verliesgevend als deze is wel extreem. 10 miljard: een bedrag dat je je eigenlijk niet eens kunt voorstellen. Sterker nog, de afdeling heeft al 50 miljard dollar verlies gemaakt sinds het in 2020 startte. En dat neemt alleen maar toe, denkt Meta.

We hebben het idee dat Meta wel plannen heeft om het metaverse wat ze tot nu toe hebben staan met Horizon Worlds willen gaan uitbreiden. Er zijn Nederlandse support-pagina’s die erop lijken te wijzen dat er toch een bredere release aan zit te komen. Het is niet duidelijk wanneer, maar dat er in onder andere Amerika ook al een veel grotere nadruk ligt op Horizon Worlds in de Quest-app lijkt dat ook te suggereren. Meta heeft het na veel kritiek op het uiterlijk van het platform wat rustiger aan gedaan met de uitrol, zo lijkt het. Daarnaast heeft Zuckerberg gezegd dat het metaverse ontwikkeltijd nodig heeft: vijf jaar, stelde hij. De tijd gaat snel, maar we hebben nog wel twee jaar te gaan voordat die periode voorbij is.

Meta’s metaverse

Maar toch, zo’n ontwikkelbedrag van 10 miljard dollar doet wel hopen op een indrukwekkend eindresultaat. Een bedrijf als Meta is met zijn flinke budget ook in staat om heel goede mensen aan te trekken, al is het afwachten of je met zoiets groots als een metaverse gaat voor vooral kwaliteit, of dat je ook moet inzetten op kwantiteit omdat er simpelweg zoveel onderdelen in die werelden zullen bestaan. We zijn benieuwd waar het straks mee op de proppen komt, want na 10 miljard en een teller die nog oploopt is een ding zeker: Meta kan nu echt niet mee terug.