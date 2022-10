"Meta's metaverse is een slechtgebouwde game", zegt Xbox-hoofd

Goed nieuws, maar Phil Spencer ziet het allemaal nog niet zitten, maar tijdens het evenement WSJ Live gaf de Xbox-baas aan dat het nu nog de begindagen zijn en dat het nog wel zal veranderen. Toch vragen we ons af of hij dat echt meent. Hij heeft namelijk best grote kritiek op iets waar het betreffende metaverse bijna alleen maar uit bestaat: ruimtes. Dat komt mede omdat Horizon Worlds nu vooral in de markt wordt gezet als een soort zakelijke tool om online meetings te houden.

Nu is hij zeker niet de enige die totaal niet onder de indruk is van Horizon Worlds, het metaverse van Meta. De eigen medewerkers van het bedrijf schijnen deze virtuele wereld zelfs amper te betreden. Mark Zuckerberg is daar niet blij mee, al die negativiteit rondom het metaverse. Tegelijkertijd zegt hij dat hij niet had verwacht dat mensen er zo mee bezig zouden zijn: “Ik dacht dat we nog wel vijf jaar hadden”. Die vijf jaar wil hij nog steeds nemen om zijn visie, zijn metaverse, te bouwen zoals het hoort.

Horizon Worlds

Het wordt nog niet op een rap tempo uitgerold en het is ook nog niet echt een heel groot netwerk van allemaal omgevingen: het is nu tot nu toe eigenlijk wel wat Spencer zegt: een videogame. Het is redelijk strak omlijnd, terwijl het juist een metaverse zou moeten zijn, van allerlei verschillende locaties. Aan de andere kant is het lastig om een beeld te vormen: Horizon Worlds is nu nog niet uit in Nederland, maar alleen in Engelssprekende landen. In ieder geval is alles wat we tot nu toe hebben gehoord weinig positief.

Het probleem daarbij is dat die aandacht voor dit metaverse er vooralsnog wel even blijft, terwijl de ontwikkelaars echt nog tijd nodig hebben. Het is alsof een spel al is uitgebracht in de fase dat de ontwikkeling net is begonnen. Dat geeft mensen een verkeerd beeld van wat het zou moeten zijn. Zeker in de huidige maatschappij waarin mensen over het algemeen een aandachtsspanne van 3 seconden hebben, is zo’n lange tijd misschien wel funest. Waarschijnlijk had Meta er beter aan gedaan dit project nog een jaartje of twee voor zich te houden, want dit doet de reputatie van het merk weinig goeds.