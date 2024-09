YouTube wordt met Communities nu echt een social medium

YouTube is na jaren te worden beconcurreerd door social media met het plan gekomen om terug te slaan: het komt zelf nu met allerlei sociale media-opties. De nieuwste is YouTube Communities, waarmee het hoopt interacties over meer te laten gaan dan de video’s zelf.

Communities

YouTube schrijft: “Hoewel fans en makers elkaar kunnen vinden in comments en het Community-tabblad, gingen de gesprekken vaak over de nieuwste video of post van een maker. We willen een ruimte creëren waarin gebruikers voor het eerst rechtstreeks met elkaar en de maker kunnen chatten. Dit introduceert een heel nieuw niveau van interactie op YouTube en neemt de druk weg bij de makers om altijd nieuwe content te maken om hun community levendig te houden.”

Wil een creator dus gewoon iets aan zijn fans vragen, of iets mededelen in tekst of een afbeelding, dan kan dat straks dus ook zonder dat er een video aan te pas hoeft te komen. Ook abonnees van het kanaal kunnen zelf dingen posten, wat waarschijnlijk ongeveer zo zal werken als in groepen op Facebook. Het is een logische stap: nu moeten mensen inderdaad al snel naar andere sociale media uitwijken als ze nauwer contact willen met andere volgers van het kanaal of de maker.

YouTube als social medium

Wel heeft niet zomaar elk kanaal ineens een Communities-optie, dit moeten YouTubers waarschijnlijk wel zelf aanvinken of krijgen ze alleen bij een x aantal volgers. In ieder geval hebben de creators de controle: zij kunnen dan in YouTube Studio beheren en modereren.

In eerste instantie is Communities alleen voor abonnees van een kanaal, waarbij creators veel zeggenschap krijgen over wie er mag meepraten en wie niet. Of dat ooit breder wordt dan de abonnees is denkbaar, maar het start eerst hiermee. Mensen kunnen reacties plaatsen in tekst en er foto’s op delen. Volgens Youtube was de test ermee heel succesvol en vonden er diepere gesprekken plaats.

Vanaf 2025

Het heeft het nu onder andere getest binnen een food-kanaal, fitness-kanaal en gaming-kanaal en vanaf begin 2025 wordt YouTube Communies officieel gelanceerd. Vanaf dan wordt het videoplatform dus een stuk socialer, en in plaats van TikTok en X die vooral allerlei dingen van YouTube nadoen, is het nu YouTube dat duidelijk aan zet is. In ieder geval zal het spannend zijn voor Google, dat in het verleden wel vaker dingen heeft gepoogd met social media, maar daar nooit heel groot in is geworden. Het is straks vooral afwachten hoe ver dit sociale aspect gaat en of mensen elkaar niet al voldoende op andere sociale media weten te vinden.