YouTube probeert minder schadelijk te zijn voor tieners: geen video’s over uiterlijk

YouTube heeft besloten om jongeren tegen zichzelf te beschermen door geen video’s meer te tonen die over uiterlijk gaan, zoals gewicht. Zo hoopt het te voorkomen dat mensen doomscrollen en urenlang video’s kijken waar ze psychische problemen door krijgen of deze verergeren.

Video’s over uiterlijk

YouTube heeft met de Youth and Families Advisory Committee samengewerkt om tot dit besluit te komen. Er zijn meer beschermingsmaatregelen aangekondigd, zoals een gezamelijke aanpak voor toezicht op tieners. Hierdoor kunnen ouders en tieners hun accounts koppelen en zo gedeelde meldingen ontvangen. Zo weten ouders beter wat hun kinderen doen (op kanaalniveau). Er zijn ook hulppanel voor crisisondersteuning aangekondigd voor onder andere Nederland. Google: “ Deze panels helpen kijkers om even stil te staan en ze door te verwijzen naar hulplijnen van derden wanneer ze op YouTube zoeken naar termen die verband houden met zelfmoord en zelfbeschadiging. Voor deze update hebben we samengewerkt met experts in crisisrespons en preventie van zelfmoord en zelfbeschadiging, zoals Stichting 113Online.”

TikTok and YouTube shorts influencers are incredibly unhealthy and damaging for young humans, I see this around me with lots of teen and younger kids and how they get 'programmed' by all of the nonsense they see and share. https://t.co/9jII1pc8Yn — 𝔻𝕃𝕋𝔻 (@Scr33nN4m3T4k3n) August 31, 2024

De meest opvallende maatregel is echter die van de herhaalde aanbevelingen van video’s waarin fysieke kenmerken worden vergeleken en bepaalde lichaamstypes boven anderen worden verheven. Hoewel het logisch is dat YouTube hiermee aan de slag gaat (uit onderzoek blijkt dat jongeren zich hierdoor enorm laten beïnvloeden), is het wel een moeilijk te vatten concept. De ‘perfecte’ lijven die je regelmatig in televisieprogramma’s ziet geven natuurlijk ook al een bepaald beeld mee aan jongeren. Toch zal het hier vooral om video’s gaan die heel erg zijn toegespitst op die fysieke eigenschappen en de beschrijving of adoratie ervan. Ook zien jongeren geen content meer die eetstoornissen en intimidatie in de hand werken.

Jongeren en het internet

Het is en blijft een moeilijk onderwerp: jongeren en het internet. Instagram probeert bijvoorbeeld ook dingen te implementeren om jongeren te beschermen, maar biedt tegelijkertijd ook zoveel foefjes om ze juist alleen maar zoveel mogelijk hooked te houden. Toch is het goed dat er zeker iets aan dit soort heikele onderwerpen wordt gedaan, zoals pro-anorexia-vlogs en meer. Dat kunnen de enorm beïnvloedbare jongeren helemaal niet gebruiken. Tegelijkertijd is het moeilijk te modereren en is er dus een moeilijke scheidslijn te bedenken. Wanneer is een video goedbedoeld, wanneer kan het een verkeerd beeld geven?

De komende tijd zien we in ieder geval op jongerenaccounts hoe YouTube daarover denkt. Deze nieuwe functie wordt namelijk nu uitgerold naar het platform op zowel web als in de app.