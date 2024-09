Wat YouTube doet om AI-na-apers tegen te gaan

YouTube-video’s worden door mensen al veel nagedaan, laat staan als AI het ook nog gaat doen. Reden voor het platform om nieuwe tools te introduceren om deepfakes te herkennen en tegen te werken.

Deepfakes op YouTube

YouTube doet het niet allemaal zelf: het laat het aan creators om meer controle te krijgen over content die de boel kopieert. Het gaat daarbij vooral om kopieën van het uiterlijk en de stem van YouTubers. Immers kan de AI daarmee meesurfen op de golf van populariteit van een content creator en zorgen dat fans denken dat hij of zij iets aanprijst wat helemaal niet het geval is. Een soort gereedschap tegen deepfakes dus.

Eén van de tools heet ‘synthetische zangidentificatie’ en hiermee wordt automatisch content op YouTube gedetecteerd die de zangstem van een creator herkent. Het gaat dus ook om bijvoorbeeld popartiesten wiens stem wordt nagedaan op YouTube. Eén van de artiesten die het meest last heeft van die AI-na-apers is Drake. Zijn stem wordt zo vaak in AI-nummers gehoord, dat het eigenlijk niet te doen is om al die content te vinden en offline te halen. Niet voor niets was er begin dit jaar die brandbrief van de muziekindustrie, waarin onder andere Billie Eilish en Pearl Jam spraken over een ‘aanval op de menselijke creativiteit’.

I created a monster 🤯 Train a face model of yourself, then create infinite viral AI-generated YouTube thumbnails in seconds! pic.twitter.com/r0KYwf3UOU — Alex Carlier (@alexcarliera) August 31, 2024

Strijd tegen na-aperij

Daarnaast werkt YouTube aan een losse tool die juist deepfakes herkent die op het gezicht lijken van anderen. Creators, sporters, muzikanten en acteurs hebben veel last van deepfakes en het kan fans en andere social media-gebruikers enorm shockeren als ze hun idool iets heel vreemd zien doen. YouTube is echter nog met deze tool bezig: wanneer die precies af is, dat is nog onbekend.

Misschien is het werk van YouTube tegen scraping nog wel belangrijker. Hoewel scraping een soort grijs gebied is van het internet, wil het voorkomen dat YouTube-video’s massaal door AI worden gescrapet en dus eigenlijk gekopieerd. Bedrijven als OpenAI, Apple en Salesforce maken gebruik van gescrapete content om hun AI-systemen te trainen. YouTube zegt dat het liever ziet dat AI de menselijke creativiteit aanvult in plaats van erop inbreekt en de boel overneemt.

My videos are being plagiarized on youtube. A new video with a side by side comparison is live on my youtube channel (link on my profile)…and, it's blatant. Content farm videos using @glitch_prod's original Digital Circus characters are straight up tracing/copying my videos. pic.twitter.com/o3ax36uoKF — Emezie Okorafor (@emezie) June 29, 2024

AI-training

Het moge duidelijk zijn dat YouTube de strijd tegen AI niet alleen aan wil gaan: het heeft hierbij ook creators nodig om hiermee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd lijkt het een druppel op een gloeiende plaat: zeker als zulke grote bedrijven AI gebruiken die is getraind op echte content, dan bevat eigenlijk alle content die door die AI is gemaakt wel een vleugje na-aperij. In principe is het aan de AI om daar juist iets nieuws van te maken, maar het verleden leert ons dat dat lang niet altijd goed gebeurt.