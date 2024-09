Wie is Ravi en waarom heeft het hele internet het over hem?

“We wilden iets posten over hoe we diertjes en natuur redden, maar we zien dat jullie druk zijn met de juice rondom Ravi. We spreken elkaar anders morgen weer, goed?” Het Wereldnatuurfonds plaatste deze mysterieuze post op Threads: wie is Ravi?

Ravi van Threads

Als je geen idee hebt wie Ravi is, dan ben je niet de enige. Het lijkt een reclamestunt om meer gebruikers naar Threads te lokken, want dat is het social medium waar vooral wordt gesproken over deze Ravi. De treitervlogger wordt erbij gehaald in memes, sommige mensen snappen de uitdrukking scheve schaats niet en denken dat hij schaatste, anderen proberen uit te leggen wat er is gebeurt, zonder dat iemand duidelijk maakt of die Ravi dan een bekende van ze was: het is ontzettend vaag.

Zoek je ernaar op Google, dan zal je vinden dat Ravi een belangrijke naam is voor Hindoes: het is de andere naam van de zonnegod Surya. Zoek je ernaar op Threads, dan krijg je in ongeveer 95 procent van de gevallen geen antwoord, en in 5 procent een soort vaag verhaal over een man die de scheve schaats reed en wiens vriend daar een boekje over open zou hebben gedaan op Threads. Opmerkelijk genoeg praat iedereen erover, maar de originele post is maar moeilijk te vinden. Er wordt gezegd dat deze Ravi door alle commotie van Threads is gegaan.

Net gehuild

Ondertussen verzinnen mensen de wildste verhalen. ‘Net gehuild om wat Ravi allemaal heeft gedaan’, of ‘Vreemdgaan? Dat vind ik best wel saaie juice’. Je kunt urenlang in dit vreemde verhaal duiken, zonder dat je verder komt. Vandaar dat wij dit artikel schrijven. Ravi is een man die vreemdging en zijn vriendin wist dat niet, maar een vriend van hem wilde dat outen. Ravi is niet een bekende K-Pop-ster, BN’er en hoogst waarschijnlijk ook niet iemand die je uit je dorp of stad kent. Het is een jongen die blijkbaar graag de flirt uithangt op Threads en daarmee in de problemen is gekomen, waarna hij is verdwenen. Dat was het, oke? Nu gewoon verder met je dag.