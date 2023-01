​We spenderen gemiddeld 2,5 uur per dag op social media

We zijn minder vaak op het web aan het surfen, maar het social mediagebruik blijft toenemen. Zo zou de gemiddelde persoon 2,5 uur per dag op social media spenderen. TikTok, Instagram, Snapchat: het zijn slechts enkele van de social media die populair zijn, met daarbij vooral een groot publiek voor TikTok en Instagram. Dat het publiek voor social media heel groot is, wordt bewezen door de cijfers. Er zijn wereldwijd 5,16 miljard internetgebruikers: maar ook 4,76 miljard social media-gebruikers. Gigantische aantallen op een totale populatie van 8 miljard. Cijfers die bovendien aangeven hoe groot de invloed van die social media is.

2,5 uur per dag op social media Dit alles blijkt uit onderzoek van We Are Social en Meltwater. De gemiddelde internetgebruiker (dit gaat om wereldwijd) heeft de afgelopen twaalf maanden 20 minuten minder geïnternet per dag, al is het nog steeds een flinke 6 uur en 37 minuten. Maar in plaats daarvan zitten we dus wel flink op social media. Televisie kijken doen we ook veel: dat staat gemiddeld op 3 uur en 23 minuten per dag. Social mediagebruik klimt daar in rap tempo naartoe. Dat komt uiteraard ook omdat er meer wordt gekeken naar streamingdiensten, maar het is toch opzienbarend. Sowieso is 2,5 uur per dag enorm lang. Een dag mag dan 24 uur hebben: daarvan slaap je er waarschijnlijk ook al 7 à 8 van weg. Je moet nog werken, naar school, sporten.. Je houdt dan steeds minder uren over. Aan de andere kant is het niet iets wat je per se dedicated hoeft te doen: je kunt ook televisie kijken en ondertussen op social media zitten. Vooral jongeren ruilen daarbij Google steeds vaker in voor TikTok. Zij zoeken de informatie die ze zoeken gewoon in de zoekbalk van TikTok, in plaats van die van Google.

China blijft achter Sinds het coronavirus uitbrak is het adverteren op social media ineens een stuk populairder onder bedrijven. Er zou maar liefst 276 miljard (!) dollar zijn omgegaan in het adverteren op de socials. We zitten constant met die platforms in onze handen, dus het is logisch dat bedrijven volgen waar de massa zich bevindt. Een de massa bevindt zich heel veel op zijn smartphone: het is maar zeven minuten per dag meer dan vorig jaar, maar houd je vast: een gemiddelde Android-gebruiker spendeert meer dan 5 uur per dag op zijn of haar telefoon. Veel mensen worden ermee wakker en gaan ermee naar bed. En dan vooral met de apps TikTok, YouTube en Facebook, zo blijkt. Opvallend is dat China een van de grootste on-aangesloten groepen mensen heeft in zijn land. 70 procent is aangesloten, maar 30 procent is dat niet (253 miljoen maar liefst). Aan de andere kant is China natuurlijk heel groot en kent het heel veel afgelegen boerendorpjes waar de connectie waarschijnlijk minder van belang is. Maar toch, met leveranciers als Huawei en Xiaomi in het land zou je denken dat dat 'probleem' goed oplosbaar is. Maar de landen die nog steeds bijna niet aangesloten zijn, dat zijn bijvoorbeeld Sudan en Somalië met minder dan 20 procent en Noord-Korea, waar minder dan 10 procent van de mensen toegang heeft tot het internet. India is ook nog niet heel erg aangesloten: 51,3 procent van de Indiërs is offline. Soms is het door armoede, soms door een slechte infrastructuur, maar helaas ook vaak door het heersende regime.

Social media-trends Er zijn drie grote trends gaande op social media en dat is eigenlijk al jaren: korte video's zijn het helemaal, cookies van derden die tracken wat je doet zijn passé en -de belangrijkste-: toegankelijkheid wordt steeds belangrijker. Om te zorgen dat mensen die niet kunnen horen of niet kunnen luisteren (omdat ze bijvoorbeeld geen oordopjes bij de hand hebben), worden veel video's voorzien van een soort bijtiteling zodat je het verhaal alsnog kunt volgen. Die worden vervolgens ook weer voorgelezen door een vertelstem, waardoor de video voor nog meer mensen toegankelijk wordt. Maar, waarom zitten we eigenlijk op social media? Volgens het onderzoek doen we dat toch vooral om sociaal te doen, maar ook om ons te laten beïnvloeden of 'gidsen' en dus om informatie op te zoeken. Leuk om te zien is dat laptops, pc's en tablets nog steeds veelgebruikte apparaten zijn om te internetten. In de meeste Europese landen en de Verenigde Staten staan die toestellen boven de smartphone als het gaat om online tijd.

Minder TikTokken? 2,5 uur per dag, dat is erg veel, maar je merkt het bijna niet omdat het sluimert: dan weer een minuutje, dan weer een notificatie. Wil je daar toch vanaf, lees dan ook ons artikel met tips om minder tijd op je telefoon te spenderen.

Online leven in Nederland In Nederland leven we met 17 mlijoen mensen en de gemiddelde leeftijd in ons land is 43,6 jaar oud. Ons internetgebruik is groot: 16,5 miljoen Nederlanders gebruiken het internet (volgens cijfers van januari 2022). Van die internetgebruikers zijn bijna alle gebruikers ook op social media actief: 15,6 miljoen. ' De helft daar weer van schijnt in ieder geval Facebook te hebben en hetzelfde percentage geldt voor Instagram, maar het hele aantal, 15,6 miljoen mensen, is actief op YouTube. TikTok is nog iets kleiner: het had begin 2022 4,8 miljoen gebruikers van 18 jaar en ouder. Snapchat heeft er met 6,1 miljoen meer dan TikTok, maar we denken dat dit anders ligt als je vandaag de dag kijkt (en net wat andere leeftijdscategorieën meeneemt, want dit zijn beide social media die een jongere doelgroep aantrekken).