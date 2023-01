Waarom ‘day in my life’ zo populair is op TikTok

TikTok heeft een aantal trends die zeer geliefd zijn. Booktok is er een, maar bijvoorbeeld ook de video’s waarin vrouwen heel snelle tips geven om je make-up in één keer een flinke upgrade te geven. Een andere trend is ‘Day in my life’: iets wat massaal wordt gekeken. Maar waarom eigenlijk?

Day in my life ‘Day in my life’ klinkt een beetje als een soort carrièredag. Wat doet een brandweerman de hele dag, wat doet een verpleegkundige, een leraar, een hacker, een social media-specialist? Dat kan zeker het onderwerp zijn, maar het gaat iets verder dan alleen het werkleven. Een ‘day in my life’ op TikTok betekent in veel gevallen dat je zelfs filmt hoe je wakker wordt, vervolgens hoe je je aankleedt (wat door sommige vrouwen heel slim wordt gedaan door even snel een sneak peak van hun ondergoedla te geven), hoe je al voor dag en dauw bij de sportschool zit, dan even gaat ontbijten, dan hoe je op je laptop je werk zit te doen, hoe je daarna iets gaat drinken met vrienden om uiteindelijk lekker met een boek in bed te kruipen. Dat is hoe de gemiddelde ‘Day in my life’ eruit ziet, met hier en daar natuurlijk een paar tweaks. Weinig bijzonder, maar toch wel interessant. We zijn het op social media zo gewend om alleen maar één kamer van iemand te zien, of alleen maar een specifiek onderdeel van iemands leven, dat zo’n ‘Day in my life’ een wat completer plaatje van iemand geeft. Bij veel mensen is dat nog steeds een gepolijste social media-versie: met lichte make-up opstaan, sporten terwijl je dat eigenlijk maar een keer per maand doet, je tanden poetsen in een mega-opgeruimde badkamer die zo in de VT Wonen kan. Natuurlijk moeten ook deze social media-uitingen worden voorzien van de nodige ‘filters’.

Typisch social media Enerzijds zorgen ze voor een echter beeld, anderzijds zorgt dat gepolijste ervan ook wel weer dat het stiekem ook best leuk is om in je gedachten toch een beetje te lachen om zo’n video. De perfecte ochtendroutine in een leven dat ook enorm perfect lijkt. Ergens ook wel logisch: je gaat niet een ‘Day in my life’ online plaatsen als je die dag te horen kreeg dat je kat moest worden ingeslapen of je oma op sterven ligt. Als je die dingen te horen krijgt, dan ben je jezelf als het goed is niet aan het filmen, toch? Het leuke is dat ‘a day in the life’ ook vaak wordt gepersifleerd, zoals je kunt zien in dit artikel. Mensen doen bijvoorbeeld net alsof hun leven een aaneenschakeling van café-bezoeken is of een leven gevuld met vooral heel veel shoppen, spullen en commercie. Erg vermakelijk, want dat is immers wat we vaak op mensen hun foto’s zien: een cocktail hier, een cocktail daar: die 8 uur per dag dat je er lustig op los tikt op je laptop, daar maak je immers geen foto van. Uit die tegenbeweging is BeReal ontstaan, een populair social medium, maar dus ook dit soort grappige filmpjes op TikTok.

Inspiratie en irritatie Toch zijn ze ook wel leerzaam, die ‘Day in the life’-video’s. Je leert hoe een dag uit het leven van een Duitse leraar eruit ziet, of wat iemand van zijn leven maakt die schoolverlater is maar nu succesvol een beautysalon runt. Of gewoon hoe het leven eruitziet van een moslim. Je kunt er op een bepaalde manier zeker inspiratie uithalen. Het is bovendien ook moeilijk om ze weg te swipen. Je wil dan toch weten hoe iemands dag verloopt: TikTok laat je toch al de eerste paar seconden kijken en omdat het zo verhalend is (en maar tot op zekere hoogte voorspelbaar), kun je het niet laten om dan toch tot het einde te kijken. Het gros van de ‘A day in the life’-video’s is zoals we aan het begin van het artikel beschreven. Vaak vrouwen die dan een soort perfect leuk appartementje hebben en die een lekker thuiskantoorbaantje doen en een beetje het ‘Starbucks’-leven leiden. Maar helemaal in control, helemaal happy en nagenoeg perfect. Het is eigenlijk een genre op zich. Geen #fitgirl, maar een #perfectgirl. Die perfectie wordt zowel geambieerd als gehaat, mede omdat mensen het niet alleen not done vinden wanneer je wel zou filmen dat je verdrietig bent omdat je hoort dat je oma op sterven ligt, maar omdat er mensen zijn die het te zot vinden dat je een camera gaat plaatsen in je slaapkamer om te doen alsof je wakker wordt, en vervolgens weer de moeite neemt om hem ergens in de badkamer te plaatsen om je je tanden te zien poetsen. Sommigen zien het als een schreeuw om hulp, een schreeuw om aandacht, gezien worden.

Het leven Want ja, als een ‘Day in my life’-video iets is, dan is dat wel dat deze video’s vooral juist helemaal niet zo representatief zijn voor hoe je leven eruit ziet. Alleen het feit dat je steeds overal je camera moet positioneren en je toch de hele dag waarschijnlijk met die video bezig bent, maakt het een heel ongewone dag. Aan de andere kant is dat ook wel weer wat het leven tegenwoordig is: heel veel bezig zijn met social media. Misschien niet in de vorm van het neerzetten van je camera, maar wel van het dingen niet kunnen doen zonder een foto te posten, want ja, heb je het anders wel gedaan? Dit is daar de ultieme variant van en dat vinden sommige mensen maar niks en anderen geweldig. En toch kijken we het in groten getale, aan welke kant je ook staat.