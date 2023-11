​Wat zijn Whatsapp Voice Chats en wat is het verschil met bellen?

WhatsApp introduceer nu Voice Chats. Het is iets nieuws waarbij je binnen een groepsgesprek met elkaar kunt praten, maar niet zoals je gewend bent van een groepscall. En het is ook geen spraakbericht. Dit is wat Voice Chats op WhatsApp zijn en hoe het zich verhoudt tot de andere mogelijkheden voor spraak binnen groepen.

Twee dingen gebeurden net: 1) Ik werd toegevoegd aan een professioneel WhatsApp groepsgesprek 2) Ik kwam er achter dat ik mijn WhatsApp profielfoto al een jaar of twee niet maar veranderd had en dat het deze foto was pic.twitter.com/nTmfP4yrSX

Voice Chat

Voice Chat is ten eerste een mogelijkheid die wat minder dwingend is. Het idee is dat iemand een Voice Chat begint en dat anderen die dat willen kunnen aanhaken. Het is dus niet zoals een groepstelefoontje waarbij de telefoon bij iedereen overgaat. Als we een vergelijking maken, dan lijkt het nog het meest op een Clubhouse-sessie waarin iedereen mag praten. De sessie wordt door iemand in de groep gestart en de rest kan aanhaken als hij of zij dat wil, maar dat is zeker niet verplicht.

Het is dus niet zoals een spraakbericht, dat een monoloog is dat iedereen kan luisteren en ook nog zo vaak als hij of zij wil. Wat mensen zeggen wordt ook niet los binnen de chat gezet: het is echt meer een telefoongesprek waarbij je zelf kiest of je meedoet en je niet wordt gestoord omdat de telefoon gaat. Het klinkt misschien wat vreemd: wat is de toegevoegde waarde ervan, behalve dat je telefoon niet gaat rinkelen?