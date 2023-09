Clubhouse hoopt met nieuwe Chats functie op een comeback

Twee jaar geleden schoot Clubhouse, een social audio netwerk, binnen enkele maanden vanuit het niets naar vele miljoenen gebruikers. Het was een open netwerk, maar je kon er alleen lid van worden op uitnodiging. Het was een tijdje een behoorlijke hype, maar de populariteit smolt uiteindelijk weer als sneeuw voor de zon. Deze week heeft Clubhouse op haar eigen blog een nieuwe versie, met nieuwe functies, aangekondigd. Daarmee hoopt de social audio app een comeback te maken.

Clubhouse Chats

De geüpdatet versie van de app is inmiddels al in de app-winkels van iOS en Android opgedoken. Volgens de initiatiefnemers wordt Clubhouse met de nieuwe app en functies nog socialer dan andere messaging apps. Bijzonder is dat concurrent WhatsApp afgelopen maand voice chats introduceerde. Die functie lijkt veel op de nieuwe audio chat feature van ‘The New Clubhouse’.

De update is, zo meldt Clunbouse, gecentreerd rond een nieuw fromat, Chats genaamd. Gebruikers kunnen nu groeps-audio-chats starten. Elke deelnemer kan in die groep zijn eigen audio-berichten plaatsen die door andere deelnemers op elk moment beluisterd kunnen worden. Je hoeft dus niet, zoals met een groepsgesprek in bijvoorbeeld WhatsApp, allemaal op hetzelfde moment online te zijn. Simpel gezegd is het een groepschat waar je niet in tikt, maar berichten inspreekt. De nieuwe Chat-functie lijkt op een clubhuiskamer, maar het vindt asynchroon plaats, waar iedereen op zijn eigen moment langs kan komen.