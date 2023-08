​WhatsApp doet twee jaar na dato een Clubhouseje

Clubhouse op WhatsApp

WABetaInfo laat weten dat je een groepsgesprek kunt starten met een icoon rechtsboven in de groeps-chat: het verschil is dat wanneer je zo’n sessie start, er geen oproep start op WhatsApp, maar mensen een stille melding krijgen. Er komt dus wel een pushnotificatie in beeld, maar dat is alleen om te laten weten dat er een sessie is begonnen en verder blijft het niet de hele tijd in beeld knipperen of gaat je telefoon over.

Je kunt als je in je WhatsApp-lijst kijkt als het goed is ook zien dat er een sessie bezig is. Verder is het enerzijds wel een beetje als Clubhouse, anderzijds niet. Clubhouse is de ‘live podcast’-app die ten tijde van corona enorm populair werd. Allerlei bedrijven deden mee en hielden interessante talks over een veelheid aan onderwerpen. Alleen kon je op Clubhouse het verschil maken tussen een luisteraar (die wel zijn hand mag opsteken, maar verder niet te horen is tenzij hij of zij de beurt krijgt) en de presentatoren. Die presentatoren zijn wel de hele tijd te horen, want het idee is dat zij in discussie gaan over een bepaald onderwerp.