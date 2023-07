WhatsApp nu een nummer dat niet in je telefoon staat

Je bent op een groepsreis en je maakt toevallig een heel leuke foto van een medereiziger die je graag met hem of haar wil delen. Natuurlijk heb je dan een telefoonnummer nodig, als je dat per WhatsApp wil doen. Alleen moest je eerder die persoon ook daadwerkelijk in je telefoon zetten en dat is nu niet meer nodig. Je kunt gewoon het nummer intoetsen en direct WhatsAppen.

WABetaInfo schrijft erover. Het is echter niet alleen in de bèta beschikbaar, maar gewoon op alle varianten van WhatsApp. Wel zit de functie een beetje verstopt: hij staat niet op een heel logische plek. Je moet ervoor naar een nieuw gesprek beginnen. Je ziet dan allerlei opties, behalve die om een berichtje te sturen naar iemand die nog geen contact is. Druk je echter op het vergrootglas rechtsbovenin, tik je daarin het nummer, dan verschijnt er een knop om te chatten naar dat nummer.

Je hoeft nu dus geen contacten meer in je telefoon te hebben om ze toch een appje te sturen. Dat klinkt alsof dat eerder al kon en dat klopt, maar dat was alleen in de browser. Je kon dan als een bedrijf op hun site had staan “WhatsApp ons”, klikken en dan opende Web WhatsApp meteen en kon je gaan babbelen. Nu geldt dat echter dus ook voor je smartphone en als je gewoon een telefoonnummer hebt.

Rustig vaarwater voor de messenger

WhatsApp had een tijdje dat de ene na het andere nieuwe mogeiljkheid kwam, maar nu is de app in iets rustiger vaarwater. Community’s is wel vrij recent toegevoegd, en daarna de optie om je nummer in zo’n Community te verbergen, maar we merken zelf dat deze niet per se heel veel wordt gebruikt, als we alleen naar het WhatsApp-gedrag van onszelf en vrienden kijken. Wel komt er binnenkort de optie om snel een videobericht te sturen.

Maar goed, nu komt er dus wel weer iets nieuws wat waarschijnlijk veelvuldig zal worden gebruikt, al is het wel een wat verborgen optie. Het kan zijn dat je de functie nog niet hebt: meestal is een uitrol van iets nieuws in een app niet direct beschikbaar voor iedereen. Dat gaat vaak in delen, dus misschien is jouw WhatsApp dan nog niet aan de beurt geweest.