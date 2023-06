Je kunt straks videoboodschappen maken met WhatsApp: zo werkt dat

WhatsApp heeft een goede zet gedaan met spraakberichten: zeker nu je ze ook even kunt pauzeren en zelfs versneld afspelen. Heel handig, want je kunt op die manier toch even elkaars stem horen, en vooral de emotie erachter (want die is in tekst nog wel eens kwijt). Voor mensen die toch nog wat meer willen, is er iets nieuws: videoboodschap.

Videoboodschap op WhatsApp Nu kun je je afvragen wat dat is: je kunt toch al een video maken en die delen via WhatsApp? Klopt, maar het idee is dat het nu even wat sneller en makkelijker kan. Je kunt ook alleen een video maken van maximaal een minuut en ze worden ook direct verstuurd. Zo krijg je een meer authentieke boodschap, denkt WhatsApp. Je kunt dus alleen live op dat moment dan zo’n video maken en opsturen (al kun je uiteraard nog steeds ook kiezen voor een gewone video waar je wel 5 takes voor nodig hebt). WABetaInfo laat weten dat er zowel in de testvariant voor iPhones als voor Androids wordt gekeken of die videoboodschappen een beetje werken. De videofunctie krijgt een wat prominentere plek in je scherm en je kunt het vinden naast de plek waarmee je een foto aan je bericht toevoegt. Je kunt kiezen tussen een spraakbericht en een video: houd je de knop langer ingedrukt, dan gaat hij over op de videomodus, anders is het alleen audio.

Veiligheid en video's Een paar dingen zijn goed om te weten zodat je het veilig kunt gebruiken, mocht je wat spannender beeldmateriaal delen: de videoboodschappen kunnen niet worden doorgestuurd via de app, tenzij iemand een screenrecording maakt (en dat kan wel). Daarnaast is er sprake van end-to-end versleuteling, wat betekent dat je niet kunt inbreken op deze data. Daarnaast wordt de video standaard verstuurd met eenmalige weergave-optie, waardoor iemand in een keer goed moet opletten, want het is ‘poppetje gezien, kastje dicht’. Het doet allemaal meteen een beetje denken aan Snapchat, dat zichzelf onsterfelijk maakte door niet alleen die gekke filters, maar ook het kunnen instellen dat iemand een foto maar 1 keer mag zien. WhatsApp begint sowieso steeds meer op de concurrentie te lijken. Denk ook aan de Kanalen waarmee het komt, die gaan zorgen dat WhatsApp steeds meer op Discord lijkt. En dan is er ook nog het plan om een AI-chatbot zoals Chat-GPT aan de app toe te voegen. Op dit moment is er onder de gebruikers echter vooral veel enthousiasme over het kunnen sturen van foto’s in betere kwaliteit. Het komt er al een hele tijd aan, maar dat was wat stil geworden. Nu lijkt het toch weer op de rit te zijn. Maar goed, waarschijnlijk is de videoboodschapfunctie straks eerder. We zijn benieuwd of je er straks ook nog leuke dingen aan kunt toevoegen, zoals stickers en muziek, maar we denken dat WhatsApp hier toch vooral voor snelheid gaat. Afwachten dus.