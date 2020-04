Wat is de status van spraaktechnologie in Nederland?

Inmiddels heeft iedereen wel een device waar je gebruik kunt maken van voice. Denk aan je smartphone of aan de diverse slimme speakers. Persoonlijk gebruik ik de voice functionaliteit dagelijks om bijvoorbeeld via Google op mijn smartphone iets op te zoeken of mijn soundbar van mijn smart TV te bedienen. Het zoeken via voice is in mijn optiek gemakkelijker en sneller. Het bedienen van de smart TV (via de soundbar) is iets wat mijn kinderen (4 en 7 jaar) ook hebben ontdekt. Ze zoeken met het grootste gemak een Netflix aflevering van "Brandweerman Sam" of een Disney film op. Over de toekomst van voice gesproken...

Daarnaast gebruiken we natuurlijk al even onze stem om de telefoon in de auto te bedienen. Maar hoe zit het met de rest van Nederland. Gebruikt de consument voice en heeft men überhaupt behoefte aan spraaktechnologie? Hieronder staan de meest recenter cijfers over het gebruik en de verwachtingen van Nederlandse consumenten over spraaktechnologie.

Pas sinds kort gaan de ontwikkelingen op het gebied van spraaktechnologie razendsnel. Het gebruik hiervan neemt steeds meer toe. Er zijn al veel gegevens te vinden over het gebruik van spraaktechnologie in de Verenigde Staten. Daarom heeft de reputatiefabriek een eigen onderzoek in Nederland gestart. Het meest opvallende uit dit onderzoek is het feit dat spraaktechnologie wel met regelmaat wordt gebruikt, maar vrijwel niet om aankopen te doen.



Algemene cijfers

Een groot deel van de respondenten heeft wel eens gebruik gemaakt van spraaktechnologie (80%). De telefoon is vooralsnog het meest populair voor het gebruik van spraaktechnologie, bijna 60% gebruikt Voice Assistant alleen via de telefoon. Maar 5% gebruikt de spraaktechnologie alleen via een smart speaker.

Voice Assistant via telefoon

Onder de telefoongebruikers maakt zo’n 26% dagelijks gebruik van de Voice Assistant. De Voice Assistant wordt voornamelijk gebruikt om iemand te bellen (63%), informatie op te vragen (61%) en muziek af te spelen (58%). De Voice Assistant wordt voornamelijk gebruikt in de slaapkamer (67%) en de woonkamer (64%). De Voice Assistant van de telefoon wordt vooralsnog vrijwel niet gebruikt om te winkelen, bijna 91% geeft aan nooit aankopen te doen via de spraaktechnologie.

Maar weinig mensen, zo’n 4%, zijn bezorgd om hun privacy bij het gebruik van de Voice Assistant. Van de niet-gebruikers van de Voice Assistant via telefoon verwacht bijna 62% misschien wel spraaktechnologie te gaan gebruiken in de toekomst. 23% stuurt aan op betere integratie met andere apps.

Voice Assistant via smart speaker

46% van de gebruikers van een smart speaker geeft aan de Voice Assistant dagelijks te gebruiken. De smart speaker staat in de woonkamer (75%), slaapkamer (49%) of badkamer (19%) en wordt het meest gebruikt om muziek op te zetten (93%), informatie op te vragen (57%) en het licht te bedienen (50%). Ook via de smart speaker wordt er amper gewinkeld, 90% geeft aan nooit iets te kopen middels de spraakherkenning van het slimme apparaat. De meningen van de mensen die geen gebruik maken van een smart speaker zijn verdeeld: 46% gebruikt geen smart speaker omdat het al wordt gebruikt via de telefoon gebruiken en 46% vindt het hebben van een slim apparaat geen toevoeging hebben. 54% denkt in de toekomst misschien wel een smart speaker te gaan gebruiken en dat er nog stappen gemaakt kunnen worden in het verbeteren van de antwoorden (37%) en integratie met andere applicaties (31%).

Toekomst

Ruim de helft (51%) acht de kans groot dat alle zoekopdrachten in de toekomst gesproken zullen worden, maar men gelooft er nog niet echt in dat we in de toekomst geen schermen meer zullen gebruiken. Maar 21% ziet dat gebeuren. Zo’n 20% geeft aan angstig te worden van het idee dat spraaktechnologie de toekomst is.