​Hè hè, WhatsApp komt eindelijk met zijn iPad-app

We kijken gelukkig regelmatig op van de bijzondere technologische innovaties die er in de wereld worden gedaan, maar er zijn ook wel eens momenten dat je denkt: hoezo was dat er nog niet? Denk bijvoorbeeld aan Roblox op PlayStation (ja, bijna!). Er is er nog een in die categorie, namelijk WhatsApp . Als je iPad-gebruiker bent dan weet je dit al, en dan zit dat je waarschijnlijk ook dwars, maar er is op dit moment dus nog geen WhatsApp-app op iPad. Maar wacht nog even met je protestdoek maken: die komt eraan.

Wow. It looks like WhatsApp might finally be coming to the #Apple iPad. The latest WhatsApp beta for iOS (build 23.19.1.71) is compatible with iPad devices. #WhatsApp Via: https://t.co/yvw5gWkBt0 pic.twitter.com/P2SAcKG15Y

WhatsApp op iPad

WhatsAppen was in 2011 in Nederland bijna het woord van het jaar geworden. Zo lang gebruiken we deze app al volop. Waar in Amerika nog wel veel naar Apple’s iMessage wordt gegrepen, zijn we in Nederland eigenlijk de hele dag aan het WhatsAppen. Of eigenlijk moeten we zeggen: ‘appen’, wat technisch gezien zowel klopt als veel te veel eer is voor één app. Maar goed, WhatsApp is dus al een tijdje uit. Om precies te zijn sinds 2009. Maar nu pas, 14 jaar later, besluit het merk te werken aan een tabletversie van de app. Dat geldt overigens niet alleen voor iPad: ook voor Android-tablets is de app nog altijd niet uit en verkeert hij in een bètatest.

WABetaInfo heeft nu echter gezien dat er ook een iPad-app aan zal worden toegevoegd. In de testversie van WhatsApp (23.19.1.71 WhatsApp TestFlight) is dat te zien. Het werkt ongeveer zoals WhatsApp ook op de computer werkt als je de app downloadt. Je scant even de QR-code in beeld met het apparaat waarop je WhatsApp al gebruikt en de synchronisatie wordt gedaan. Je kunt direct zowel op je telefoon blijven door-appen als op je tablet. Het grootste verschil zit hem in de weergave. Op een tablet toont WhatsApp breder en daarom is er zowel ruimte voor de lijst met gesprekken als het gesprek zelf. Dat is net als op de computer. Op een smartphone is daar geen ruimte voor en merk je dat je of de lijst met gesprekken ziet, of een specifiek gesprek.