Deel je een computer? WhatsApp Web wordt beter

WhatsApp Web

De altijd op WhatsApp-onderzoek uitzijnde mensen van WABetaInfo stuitten op deze functie in een nieuwe versie van de tool. Het is enorm lang getest (vorig jaar werd er al over gsproken), maar nu lijkt het in ieder geval naar de bètaversie te komen. Dat is niet de uiteindelijke versie van WhatsApp, maar de testvariant. Het mooie is dat je hiermee een slotje (in de vorm van een getypt wachtwoord) op de webvariant van WhatsApp kan zetten, zodat niet iedereen meteen toegang heeft tot je gesprekken.

Niet dat mensen allemaal willens en weten op jouw WhatsApp Web proberen in te loggen: soms willen ze het zelf gebruiken en moeten ze je dan eerst uitloggen: echter kunnen ze dan dus wel al je gesprekken al zien en de interface is nu eenmaal zo gebouwd dat er snel overzicht is. Met andere woorden: er is al snel veel van de inhoud van de gesprekken te zien.