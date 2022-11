Je kunt jezelf berichten sturen op WhatsApp: dit is waarom

WhatsApp maakt het mogelijk om jezelf een bericht te sturen via WhatsApp. Je kunt met jezelf vanaf de nieuwe update een gesprek aangaan op de app. Heb je geen idee waarom je dat zou willen? Er zijn veel te redenen te bedenken.



Jezelf WhatsAppen Hoe stuur je jezelf het snelst een simpele foto? Wat als je even een 'memo aan jezelf' wil sturen? Veel mensen openen dan Gmail om zichzelf te mailen, maar de geluksvogels met een werktelefoon kunnen hun werknummer toevoegen aan WhatsApp om t allemaal in berichtjes te sturen. Net even sneller. De functie werd gespot in de Android Beta van WhatsApp, maar inmiddels heeft het bedrijf er zelf ook berichtgeving over uitgestuurd. De functie heet Message Yourself en het betekent precies wat je denkt dat het betekent. Je kunt jezelf een bericht sturen en ziet je gesprek met jezelf precies zoals je gesprekken met anderen ziet.



Zo werkt het Bijvoorbeeld handig als je jezelf even een linkje wil sturen van een artikel dat je later nog wil lezen of een bruiloftswebsite die je nog wil bekijken. Daar zijn allemaal andere apps voor, maar WhatsApp gebruik je toch al, dus heel makkelijk om daar dan meteen ook gebruik van te maken voor die reden. Moet je bijvoorbeeld voor school of werk een interview doen, dan kun je ook makkelijk notities maken en aan jezelf sturen via WhatsApp. Heb je de automatische backup aanstaan, dan hoef je ook niet bang te zijn dat je memo ergens in het niets verdwijnt. Wil jij een goed gesprek met jezelf aangaan? Dat doe je door WhatsApp te openen, een nieuwe chat aan te maken zoals je dat normaal zou doen (rechtsboven in de app) en vervolgens zie je het meteen, want je eigen naam prijkt bovenaan. Tik erop en je kunt met je bericht starten. Vervolgens kun je het gesprek altijd terugvinden tussen je andere WhatsApp-gesprekken.

Nu naar Android en iOS Het kan voorkomen dat je de functie nog niet hebt: het wordt de komende weken uitgerold naar Android en iOS. En handig dat er ook een slot komt op je WhatsApp op de pc: dan weet je zeker dat al die gekke hersenspinsels lekker privé blijven. Het is overigens niet bekend of je ook vanaf de WhatsApp-app een nieuw gesprek kunt starten met jezelf. Wel lijkt het aannemelijk dat je het gesprek wanneer het eenmaal is gestart gewoon kunt vinden in de WhatsApp-app op de pc en via Web WhatsApp.