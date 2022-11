WhatsApp op pc krijgt een slot: meer privacy bij je gesprekken

Web WhatsApp is de manier om WhatsApp te gebruiken in de browser, maar WhatsApp heeft ook een eigen app op de pc. Een gevaarlijke app, want iemand die gebruikmaakt van je computer kan naar de app gaan en al je gesprekken lezen. Niet voor lang: er komt een slot op de WhatsApp-app op de computer.

Straks verandert dat, schrijft WABetaInfo . WhatsApp introduceert namelijk afscherming door middel van een wachtwoord. Een functie die we al jaren kennen van de WhatsApp-app (die je kunt ontgrendelen met je biometrische gegevens). Nu gebeurt het minder snel dat iemand toegang heeft tot je smartphone, omdat veel mensen die nu eenmaal toch al automatisch laten vergrendelen. Echter is het op een pc toch iets minder vanzelfsprekend om die achter slot en grendel te hebben.

Het slot betekent een aanzienlijke verhoging van de privacy. Natuurlijk kun je op een pc wel meerdere accounts aanmaken om in te loggen, maar de praktijk in veel gezinnen is toch dat er vaak maar één account volop wordt gebruikt door verschillende mensen. En dat betekent dat iedereen die de WhatsApp-app aanklikt meteen toegang krijgt tot de WhatsApp-gesprekken van de telefoon die gekoppeld is. Dat kan zelfs als iemand aan de andere kant van het land is met die telefoon.

Vergrendeling van de WhatsApp-app

Het gaat in het geval van de vergrendeling van WhatsApp op de pc niet om de webversie van WhatsApp (die je in de browser gebruikt), maar echt om de losse app van WhatsApp die onder andere in de Microsoft-store te downloaden is. Het wordt op dit moment getest in WhatsApp voor MacOS. Het werkt ditmaal niet met biometrische gegevens, dus geen vingerafdruk of gezichtsscan. Je kiest zelf een wachtwoord dat je elke keer moet invullen als je de app opent.

Een handige methode om je WhatsApp wat meer privé te houden, waarbij het echt alleen gaat om een wachtwoord. Hoewel Mac-computers een vingerafdrukscanner hebben, is er waarschijnlijk niet voor gekozen om die te implementeren voor WhatsApp. Het is nog niet bekend wanneer de optie officieel bekend wordt gemaakt en naar meer mensen komt dan alleen de testers, maar we hopen snel. Het is een goede barrière tegen bekende en onbekende inbrekers. Elke drempel is er een.