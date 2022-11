Meta wil meer geld verdienen met WhatsApp: dit is hoe

Geld verdienen met WhatsApp

Het komt niet als een verrassing dat Meta kijkt naar andere manieren om geld te verdienen. Het heeft immers -naar eigen zeggen- veel last van het nieuwe privacybeleid van Apple waarbij mensen actief wordt gevraagd of ze getrackt willen worden door apps. Tracken is iets waardoor Facebook heel gericht kan adverteren en waardoor het dus meer adverteerders en advertentiekosten binnenhijst. Dat schijnt met 10 miljard dollar verminderd te zijn, meent het social mediabedrijf. Maar er zijn meer zaken waardoor Facebook het financieel niet makkelijk heeft: de bouw van het metaverse wat veel geld kost en de inflatie waar iedereen last van heeft.

Doordat iedereen last heeft van inflatie worden er nog minder advertenties verkocht en dat merkt Meta. Het schrapt daarom maar liefst 13 procent van alle banen binnen het bedrijf. Maar dat is niet alles: de focus moet worden verlegd. Reuters schrijft dat Mark Zuckerberg, ceo van Meta, zich wil concentreren op geld verdienen met WhatsApp en Messenger. Het metaverse is er echt voor de lange termijn, maar op de korte termijn hoopt het geld te halen uit WhatsApp door de bedrijfsmogelijkheden die het aanbiedt. Zo kunnen bedrijven tegen betaling WhatsApp gebruiken voor hun klantenservice. Daarnaast is het mogelijk om producten te verkopen via WhatsApp, maar ook dat kan alleen met een bedrijfsaccount en tegen betaling.