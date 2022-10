Binnenkort in WhatsApp: Bitmoji-achtige 3D-avatars

WhatsApp gaat Snapchat en iPhone achterna: het krijgt 3D-avatars. De Bitmoji-achtige avatars van in dit geval Facebook maken binnenkort de oversteek naar de messenger. Niet vreemd, want Facebook en WhatsApp vallen beide onder de paraplu van Meta.

Toegegeven: het is tof dat het bestaat. Het is grappig om een zo goed lijkende Bitmoji als mogelijk te maken en je kunt ze ook nog naar smaak aanpassen, mocht je naar de kapper zijn geweest of bijvoorbeeld helemaal in kerstsferen zijn en dat willen uitdragen met een goede kersttrui. Maar vooral is het fijn dat ze je helpen een emotie uit te dragen die misschien moeilijk onder woorden te brengen valt.

Een avatar is er meestal als stilstaand beeld om een digitale versie van jezelf te maken (of een andersoortige representatie), maar met 3D-avatars binnen social media kun je vaak wat meer. Je kunt ze allerlei emoties laten uiten en op Snapchat is het bijvoorbeeld heel normaal om op een chatbericht te reageren met een Bitmoji. Snapchat geeft terwijl je typt zelfs allerlei Bitmoji als suggestie, om je reactie wat op te leuken.

3D-avatars op WhatsApp

Op dit moment wordt de functie van 3D-avatars getest in de testversie van WhatsApp op Android. Het idee is dat je je eigen avatar kunt maken en gebruiken, zoals je dat gewend bent van andere social media. WABetaInfo stuitte op de functie in de bètaversie van WhatsApp (nummertje 2.22.23.9). Heb je toegang, dan zie je in het Instellingenmenu de categorie ‘Avatar’ waar je geheel naar smaak een virtuele versie van jezelf kunt samenstellen. Vervolgens genereert Meta een heleboel stickers met jouw digitale evenbeeldje erop en die kun je dan gebruiken zoals je stickers gebruikt in WhatsApp.

Het gaat om hetzelfde soort avatar als we kennen van Facebook en Instagram. Recentelijk hebben die een flinke facelift gekregen, waardoor ze er net even wat gedetailleerder en aantrekkelijker uitzien. Het zijn allemaal manieren om ons steeds wat meer richting het metaverse te krijgen, waar je avatar natuurlijk nog veel belangrijker wordt: dat is immers je personage waarmee je de digitale wereld doorkruist en waar je dan bijvoorbeeld virtuele sneakers voor kunt kopen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk voor wie de functie straks beschikbaar komt: is dat wereldwijd, is dat uiteindelijk ook voor iOS? Dat moeten we nog afwachten. In ieder geval is WhatsApp niet de enige die eraan werkt. Ook TikTok is druk doende met avatars.