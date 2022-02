3D-avatars voor het eerst mogelijk in Instagram Stories

Terwijl we allemaal nog zitten te wachten op de 3D- emoji van Windows 11, is er op andere plekken in de digitale wereld wel al ruimte voor meer 3D-mogelijkheden om onze emoties uit te drukken. Zo kom Meta met 3D-avatars voor Instagram. Het gaat om Pixar-achtige figuurtjes die bijvoorbeeld ‘Bye’ zeggen en zwaaien, of met een verjaardagstaart en ballonnen komen aanzetten. Klinkt niet heel interessant, maar dat is het stiekem wel.

De 3D-avatars komen voor het eerst naar Instagram Stories en DM’s, maar dat is in eerste instantie alleen voor mensen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het zal waarschijnlijk niet lang duren voor de avatars de verdere oversteek maken. Overigens komen deze nieuwe manieren om je emoties te uiten ook naar Facebook en Messenger.

De reden dat Meta zo met 3D-objecten bezig is, heeft alles te maken met het Metaverse. Hoe ga je immers met een VR-bril op een 2D-plaatje van een smiley bekijken? Om die reden is het interessant om te zien dat Meta volop investeert in de komst van 3D-avatars. Meta wil namelijk mensen meer manieren geven om zichzelf te uiten als hun avatars. Daarom zijn er veel nieuwe gezichtsvormen en mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals een rolstoel.

Virtual Reality

MetaMeta schrijft: “VR en Quest zijn belangrijke onderdelen van onze metaverse-visie, maar we zien het metaverse als een onderling verbonden digitale wereld, een wereld die VR en AR overbrugt, naast meer bekende platforms zoals je telefoon en computer. Het uitrollen van avatars op onze platforms is een eerste stap om dit te realiseren. We hopen dat je nieuwe virtuele zelf je in staat stelt om online te worden weergegeven zoals jij dat wilt - of dat nu voor vrienden en familie is, je lokale gemeenschap of daarbuiten.”

Je kunt nu naast nieuwe gezichtsvormen, baarden, neuzen, ogen en haarstijlen dus ook kiezen voor een gehoorapparaat om te laten zien dat je slechthorend bent. Ook gaat Meta een heel andere kant op, want met de aankomende Super Bowl LVI op 13 februari heeft het ook wat NFL-football-iconen toegevoegd aan de avatar-lineup. Zo kun je laten zien dat je juicht voor de Cincinnati Bengals of juist de Los Angeles Rams, die het over twee weken tegen elkaar opnemen in die superberoemde Super Bowl.