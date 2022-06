TikTok komt met avatars van zijn gebruikers

"We zijn verheugd om de eerste versie van TikTok Avatars wereldwijd te lanceren en gaan door met verbeteren en innoveren om ervoor te zorgen dat de ervaring echt representatief is voor iedereen die op TikTok zit. Van outfits tot huidskleuren en haarkleur tot textuur, het bouwen van inclusieve functies en ervaringen blijft onze prioriteit. We luisteren bij elke stap van de ontwikkeling naar onze community, waarbij we samenwerken met ons Creator Diversity Collective om dit de meest inclusieve en representatieve ervaring voor onze community te maken."

Vervolgens kun je die avatar gebruiken voor een foto of video op het social medium. Hierbij wordt de avatar op jouw eigen hoofd geplakt en kun je zelf emoties creëren door bijvoorbeeld je wenkbrauwen op te trekken of je mond open te doen. Het werkt nog wel wat lomp en niet alles is mogelijk: je kunt bijvoorbeeld niet je tong uitsteken en de emoties moeten ook wel wat worden overdreven wil je zorgen dat je TikTok-bitmoji dat ook overbrengt. TikTok zegt dat de functie nog in ontwikkeling is, waardoor de avatars nu nog niet heel veel opties hebben.

TikTok Avatars is een filter waarbij je ofwel gebruikmaakt van een voorgeprepareerd personage (zoals de jongedame boven dit artikel), maar er is ook een mogelijkheid om zelf je eigen gezicht na te maken in een avatar-builder. Hierin kun je wenkbrauwen, huidskleur, gezichtsvorm, oogkleur en lippen kiezen, naast haarkleur, haardracht, gezichtsbeharing en hoofddeksels. Je kunt zo jezelf namaken.

Goed om anoniem te blijven

Avatars biedt meer mogelijkheden met TikTok dan je zou denken, want hierdoor kun je ook als je liever niet met je eigen gezicht in beeld gaat toch video’s maken. Zoals je in het videovoorbeeld van ons hier ziet, is het wel handig om je haar vast te doen. Ook heeft hij wat moeite met handen, dus het gaat dan wel vooral om video’s waarin je praat.

Hierdoor kunnen mensen die anoniem willen blijven dus toch eigen TikTok-video’s maken met ‘hun’ gezicht erin. Of als je normaliter wel met je gezicht in beeld bent maar even geen make-up draagt, dikke wallen hebt of anderzijds niet toonbaar meent te zijn, dan kan het Avatars-filter ook helpen.

Je vindt het filter heel gemakkelijk door in TikToks filters te zoeken naar Avatars. De s is belangrijk, want zonder die s kom je al gauw uit bij een filter waarin je een blauwe Na’avi wordt uit de Avatar-films. Wat trouwens nog wel een aanrader is, dat is om met je handen bijvoorbeeld een vredesteken te tonen: dat heeft namelijk invloed op de ogen van je avatar. Veel plezier!