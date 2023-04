WhatsApp: nu één account op meerdere telefoons tegelijk gebruiken

WhatsApp was altijd maar op één toestel te gebruiken, maar dat is verleden tijd. We doelen niet op Web WhatsApp, maar op de plek waar het account staat. Nu is het mogelijk om één account op meerdere telefoons te zetten. Dat betekent onder andere dat wanneer je van telefoon wisselt, de WhatsApp op je oude telefoon ook nog steeds je berichtjes ontvangt.

WhatsApp Het is al een tijdje zo dat WhatsApp makkelijker wordt in gebruik. Zo kun je op Web WhatsApp gewoon blijven doorappen, ook als je telefoon is uitgevallen of niet in de buurt is. Hierbij blijft de privacy en beveiliging in stand, zoals je dat ook gewend bent van de WhatsApp-app. Echter was het tot voor kort zo dat je maar op één toestel de app kon gebruiken en dat verandert nu. Je kunt de messenger nu op verschillende toestellen tegelijk gebruiken. Handig voor iedereen die zowel op zijn werktelefoon als zijn privételefoon hetzelfde nummer wil gebruiken, maar wel op beide telefoons toegang wil hebben tot de WhatsApp-gesprekken van bijvoorbeeld het privénummer. WhatsApp laat weten: “Veel gebruikers hebben om deze functie gevraagd en je kunt nu je telefoon als een van de 4 extra apparaten koppelen aan je account, net zoals wanneer je WhatsApp koppelt via een browser, tablet of desktop. Elke gekoppelde telefoon maakt afzonderlijk verbinding met WhatsApp, zodat je persoonlijke berichten, media en oproepen altijd end-to-end versleuteld zijn.”

Meerdere toestellen, één account Er is wel een veiligheidselement ingebouwd, want wanneer je apparaat lange tijd inactief is, dan word je afgemeld bij alle aanvullende apparaten. Handig voor als je bijvoorbeeld van telefoon wisselt en je een beetje vergeet dat er nog een oude telefoon in een laatje ligt te verstoffen. Dan is het niet zo dat wanneer je na jaren beseft dat je nog een telefoon aan iemand kan uitlenen een toestel geeft met allemaal privéberichten erop. Zakelijk is het ook interessant, want een WhatsApp Business-account kan nu op meerdere telefoons worden gebruikt. Je hoeft niet allerlei gekke capriolen uit te halen, je kunt gewoon alle medewerkers die iets met WhatsApp met klanten doen toegang geven tot het WhatsApp-account op hun (werk- of privé)toestel.

Dag QR-code! Heb je dit nog niet tot je beschikking, wacht nog een paar weken. De update wordt op dit moment wereldwijd uitgerold en dat kan nog een paar weken in beslag nemen. Daarnaast komt er in de komende week een betere manier beschikbaar om aanvullende apparaten aan je account te koppelen. Je krijgt een eenmalige code als je je telefoonnummer invoert op WhatsApp Web, waarmee je apparaten kunt koppelen. Hiermee is de QR-code verleden tijd.