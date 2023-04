​WhatsApp introduceert nieuwe accountbeveiliging

Wanneer je je account naar een nieuw apparaat moet overzetten, wordt er nu dubbel gecheckt of jij dat wel bent. Daarom wordt er ook op je oude apparaat gevraagd of je je WhatsApp wil overzetten, zodat niet zomaar mensen van buitenaf deze keuze voor je kunnen maken.

WhatsApp schrijft : “Bij WhatsApp vinden we dat je berichten net zo privé en veilig moeten zijn als een persoonlijk gesprek. De bescherming van je persoonlijke berichten met standaard end-to-end-encryptie is de basis van die veiligheid en we blijven nieuwe functies ontwikkelen om je extra privacylagen en meer controle over je berichten te geven.” Veel van dat werk zie je niet, maar vindt in de achtergrond plaats. De nieuwe mogelijkheden die de messenger biedt zijn als volgt.

Apparaatverificatie

Malware is een grote security-uitdaging en hoewel we dat sneller in verband brengen met computers (daar was het immers van oudsher ook op te vinden), is het ook op mobiele apparaten een groot probleem. WhatsApp wil harder optreden tegen malware door te zorgen dat er niet zonder jouw toestemming ongewenste berichten worden verstuurd. Er zijn daarvoor meerdere nieuwe controles om te checken of je wel bent wie je pretendeert te zijn. Je hoeft daar echter zelf geen stappen in te ondernemen, dat gaat allemaal automatisch.

Automatische beveiligingscodes

Er is al een verificatie voor beveiligingscodes in WhatsApp aanwezig, maar nu wordt het wat breder beschikbaar. WhatsApp laat weten: “De meest veiligheidsbewuste gebruikers hebben altijd kunnen profiteren van onze functie voor verificatie van beveiligingscodes, die ervoor zorgt dat je met de beoogde ontvanger chat. Je kunt dit handmatig controleren door naar het tabblad encryptie te gaan onder de info van een contactpersoon. Om dit proces gemakkelijker en toegankelijker te maken voor iedereen, rollen we een beveiligingsfunctie uit op basis van een proces genaamd "Key Transparency" waarmee je automatisch kunt controleren of je een beveiligde verbinding hebt. Wat dit voor jou betekent, is dat wanneer je op de encryptietab klikt, je meteen kunt controleren of je persoonlijke gesprek beveiligd is.”

Kortom, geen spannende nieuwe functies om je gesprekken leuker te maken, maar zo werkt dat helaas met beveiliging: het is niet per se leuker, maar misschien wel makkelijker. Zo wordt er dus vooral veel achter de schermen aangepast, maar worden er ditmaal ook zaken aan WhatsApp toegevoegd die wat meer visueel zijn.