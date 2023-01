Waarom je beter niet die geldtips op TikTok kunt volgen

Cnet heeft een advocaat laten kijken naar TikTok-video’s over financieel advies en kwam tot de conclusie dat het vaak helemaal de verkeerde kant opgaat. Het is vast wel goed advies, maar niet per se voor de kijker. Bovendien is TikTok een medium waarop je vaak kort van stof moet zijn en daardoor missen er belangrijke details in de adviezen. Nu is dat in de Verenigde Staten al erg risicovol: daar leven veel mensen op de schulden die ze op hun 2, 3 of misschien wel 5 creditcards hebben. Het advies is dan om vooral je lage schulden eerst af te betalen, waarbij in de video’s verder weinig aandacht wordt besteed aan verdere overige schulden.

Video's over geld

Het probleem in Nederland is dat we vaak kijken naar video’s uit andere landen, waar heel andere regels gelden. In de Verenigde Staten zijn de regels rondom geldzaken zelfs per staat verschillend. Maar dan nog: dan ga je er al vanuit dat de videomaker de regels in zijn regio weet en dat blijkt dus al vaak problematisch. Vooral waar het gaat om beleggen en crypto gaat het vaak mis. Er zijn veel influencers die doen alsof ze zonder al te veel moeite duizenden euro’s per dag kunnen omzetten, maar dat blijkt in de realiteit helemaal niet zo makkelijk.

Zeker als je nog nooit hebt belegd, dan zal je je eerst moeten laten informeren over de risico’s die hieraan vastkleven. Het is namelijk niet zo dat je alleen maar je winst kwijt kan raken: je kunt ongeveer je hele inleg kwijt zijn. Plus: je kunt verslaafd raken. Je ziet dat veel jongeren dat al met crypto hebben: constant de koersen checken om maar zo slim mogelijk te kunnen verkopen. Hoewel beleggen of crypto kopen prima is als je het kunt doen van geld dat je over hebt, doen veel mensen het ook van geld dat ze niet over hebben. En sowieso is een verslaving die op de loer ligt natuurlijk problematisch en zien we dat daar weinig aandacht aan wordt besteed op TikTok.