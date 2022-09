​Waarom grote merken niet willen adverteren op Twitter

Twitter

Twitter weet zich als social medium goed staande te houden, ondanks dat er zoveel concurrentie heerst. Het pakt het over het algemeen slim aan: het kopieert niet constant TikTok of Instagram en tegelijkertijd is het in de basis nog steeds heel erg hetzelfde als toen het begon. Een slimme zet, want ondanks dat de blauwe vogel het zeker wel moeilijk heeft gehad, is het er nog steeds. Het gesteggel met Elon Musk over de overname daargelaten: dat heeft uiteindelijk immers nog niet zo veel invloed op hoe Twitter werkt.

Toch werkt Twitter niet altijd perfect: diverse bedrijven hebben besloten hun marketingbudget elders uit te geven. Ze willen niet geassocieerd worden met de tweets waar hun advertenties soms bij verschenen. Reuters laat weten dat het om ongeveer dertig grote adverteerders gaat die stoppen met geld steken in het social medium. Het opmerkelijke is namelijk dat het euvel vrij makkelijk verholpen zou moeten kunnen worden.