Twitter experimenteert met tijdlijn gebaseerd op een onderwerp

In het kader van ‘waarom was dit er nog niet?’ komt social medium Twitter met een nieuwe functie. Je kunt nu in één keer van een bepaald onderwerp allemaal tweets bij elkaar zien in een tijdlijn. Het eerste onderwerp waar dat voor geldt is de datingserie met de rozen, The Bachelorette.

Tijdlijn op onderwerp

Het gaat slechts om een experiment, maar we verwachten dat dit wel succesvol wordt. Nu moet je als je tweets over een bepaald onderwerp wil lezen zelf een goede hashtag invoeren in de zoekbalk, maar straks kun je dus de tweets over een bepaald onderwerp allemaal in één tijdlijn bekijken. In eerste instantie is dat het geval bij The Bachelorette, een zeer populaire Amerikaanse datingserie waarin een vrouw gaat daten met tientallen mannen. Typisch een tv-show die de tongen losmaakt en dus heel geschikt is voor zo’n ‘custom timeline’.

Zo’n tijdlijn specifiek op een bepaald onderwerp blijft niet voor eeuwig bestaan. Tenminste, het experiment met The Bachelorette duurt 10 weken en is slechts beschikbaar voor een kleine groep Amerikanen en Canadezen. The Verge schrijft dat de curator van deze tijdlijnen een algoritme is, wat betekent dat je de meest populaire tweets bovenaan ziet in plaats van een chronologische volgorde. Het is ook niet mogelijk om te kiezen voor een chronologische volgorde.