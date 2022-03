Gelukkig: de Twitter-tijdlijn is weer zoals hij hoort

Het blijft een spanningsveld: hoe willen mensen nou het liefst de content in de timeline op social media zien? Instagram joeg jaren geleden al veel mensen tegen zich in het harnas door niet meer de tijdlijn te laten zien op, wel, tijd, maar op populariteit. Twitter dacht recentelijk ook slim te zijn met een nieuwe variant op de tijdlijn, namelijk eentje waarbij je tweets meer door elkaar ziet, uitgezocht door een algoritme en zelfs met tweets van totaal onbekenden. Gelukkig is het inmiddels teruggedraaid.

Twitters tijdlijn

De aanpassing aan Twitter was alleen te zien voor iPhone-gebruikers. Je kreeg die nieuwe tijdlijn te zien, maar ook was er een tabblad waarin tweets nog wel op basis van het tijdstip van plaatsing te zien waren. Nu is iets soms een kwestie van geduld en even wennen, maar de reacties op de aanpassing van Twitter waren zo negatief, dat het platform besloot om de aanpassing meteen terug te draaien. Twitter is nu gewoon weer chronologisch. Het schrijft: “We hebben je gehoord. Een aantal van jullie wil altijd de nieuwste tweets als eerste zien. We hebben de tijdlijn teruggezet en de ervaring met tabbladen voor nu verwijderd. We kijken nog naar andere opties.”

Dat chronologisch voor het menselijk brein toch wel heel logisch is, bewijst ook het feit dat Instagram zijn tijdlijn weer chronologisch wil tonen (of mensen op zijn minst de keuze geeft). Instagram-baas Mosseri zegt erover: “We geloven in meer transparantie en aansprakelijkheid en we denken dat meer controle daarin helpt. Daarom werken we nu aan een versie van een chronologische feed die we volgend jaar willen lanceren.”