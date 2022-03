​‘Tweetdeck straks niet meer gratis, maar deel van Twitter Blue’

Volgens geruchten komt er een einde aan gratis Tweetdeck. Tweetdeck is een aparte webpagina waarop je je Twitter-accounts in een andere weergave kon zien, naast uitgebreidere opties om te tweeten. Het platform schijnt deel te worden van Twitter Blue, wat betekent dat er een abonnement aan vast zit.

Tweetdeck Niet iedereen weet het, maar Tweetdeck is al meer dan tien jaar in handen van Twitter. Het startte ooit als alternatief voor tweeten via het wat simpele Twitter zelf, maar inmiddels is dat social medium flink uitgebreid. Het heeft zelfs een eigen abonnement genaamd Twitter Blue. De uitrol ervan schiet niet heel erg op: het is al bijna een jaar beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De abonnementskosten zijn 3 dollar per maand (ongeveer 2,75 euro), maar Twitter zwijgt nog in alle talen hoe het ervoor staat en of we het ook in Nederland mogen verwachten.

Advertentievrij Securityspecialist Jane Manchun Wong ontdekte dat er een nieuwe aanmeldmogelijkheid in de app komt waarbij staat dat het een ‘krachtige, real-time tool is voor mensen die op Twitter leven’ en dat het advertentievrij is. Dat is interessant, want Twitter Blue is niet advertentievrij. Gaat dat eraan komen voor de abonnementsdienst? De kans is wel groot: waarom zou Twitter zijn advertenties (lees: inkomsten) zomaar gratis opgeven? Er staat niet letterlijk: je moet nu gaan betalen voor Tweetdeck want het is onderdeel van Twitter Blue, maar waarom zouden er anders ineens geen advertenties meer worden getoond? Net als andere social media zijn advertenties de grootste inkomstenbron. Mensen die nieuw zijn op Tweetdeck zouden binnenkort zelfs meteen naar de Twitter Blue-aanmeldpagina worden gestuurd.

Twitter Blue Veel mensen denken dat Tweetdeck deel wordt van Twitter Blue, mede omdat Twitter vorig jaar een test is gestart met een restyle van de tool, waarbij er onder andere een Explore-tabblad verscheen en een Tweet Composer met een betere zoekmachine. Twitter steekt er dus weer geld in (nadat het Tweetdeck jarenlang niet heeft veranderd). Toen dat nieuws uitkwam, ging het gerucht al dat Tweetdeck deel zou uitmaken van Twitter Blue, maar nu is er dus nog meer reden om dat te denken.

Tweeten vanuit meerdere accounts Tweetdeck is niet alleen populair onder mensen die meerdere Twitter-accounts beheren. Mensen gebruikten het ook veel om tweets te kunnen inplannen, iets wat inmiddels ook binnen Twitter zelf kan. Op dit moment wordt Tweetdeck dan ook vooral gezien als iets voor mensen die Twitter ofwel heel veel gebruiken of zakelijk, waardoor dat ideale kandidaten zijn voor Twitter Blue, wat ook op die mensen geënt is. Dit alles maakt het wel spannend voor landen zoals ons land, want wat als het inderdaad onderdeel wordt van Twitter Blue? Zorgt Twitter dan dat de uitrol daarvan sneller gaat, of hebben we dan in Nederland straks geen toegang meer tot Tweetdeck? Er zijn natuurlijk alternatieven, maar als je veel accounts hebt en gewend bent om met Tweetdeck te werken, dan zit je uiteraard niet op een verhuizing te wachten.