​Vijf dingen die we graag anders zien aan WhatsApp-kanalen

Vraag aan een gemiddeld persoon of hij WhatsApp-kanalen gebruikt en het antwoord is waarschijnlijk ‘nee’. Hier en daar worden de kanalen wel gepromoot, maar eigenlijk doet WhatsApp er niets aan om ze goed zichtbaar te maken voor gebruikers. Ze zitten ergens verstopt onder ‘Updates’, waar je ook de ‘Stories’ ziet van andere gebruikers. Het zou chique zijn als WhatsApp zijn eigen tabblad kreeg, zoals Communities dat nu ook heeft. Zo is het wat meer zichtbaar en denken mensen die wel al een paar kanalen volgen er ook vaker aan even op die kanalen te spieken.

2. De optie om gevonden te worden

In het verlengde van die zichtbaarheid is het voor kanalen ook maar moeilijk om gevonden te worden. Ben je niet geverifieerd op WhatsApp, dan kun je helemaal niet gevonden worden. Echter is het op dit moment in ieder geval in Nederland geen optie om geverifieerd te worden, waardoor op dit moment hartstikke veel kanalen bestaan die door het grote publiek niet worden gevonden. Sterker nog: mensen kunnen op een kanaalnaam zoeken, maar vinden het dan niet en denken dan dat er geen kanaal (meer) is.

3. Meer interactie-mogelijkheden

Er komen gelukkig polls aan naar WhatsApp-kanalen, want er is echt wat meer interactie nodig. Natuurlijk is het idee dat mensen niet hele berichten kunnen typen en dat is goed, want sommige kanalen hebben duizenden volgers. Echter is het als kanaalbeheerder ook zoiets om elke keer maar icoontjes te gebruiken waarbij mensen zelf in hun telefoon ook weer naar dat icoon op zoek gaan om op die manier een mening kenbaar te maken. Het is een beetje houtje-touwtje en daarom zijn bijvoorbeeld polls, maar misschien ook andere vormen van interactie zeer welkom.