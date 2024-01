​Zo kun je een WhatsApp-kanaal starten en beheren

WhatsApp heeft het sinds kort mogelijk gemaakt om een kanaal te volgen. En je kunt nu ook zelf een kanaal starten. Op die manier kun je als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt, of een fanclub runt, je klanten of medefans op de hoogte houden van het wel en wee van de gedeelde interesse. Maar, hoe pak je zo’n WhatsApp-kanaal aan en wat kun je er werkelijk mee? In dit artikel laten we het je weten.

Een WhatsApp-kanaal overwegen Voordat je een WhatsApp-kanaal begint, kun je het beste eerst goed overwegen wat het moet zijn. Het is echt een zendkanaal en het is dus de bedoeling dat je van tevoren goed bedenkt wat je ermee wil. Dat kan heel logistiek zijn, zoals: welk nummer wordt de ‘admin’, waarop het kanaal wordt aangemaakt? Maar ook: hoe vaak per dag/week/maand ga je posten? Ook is het goed om van tevoren vast te stellen waarover je gaat posten. Doe je alleen eigen blogs, of plaats je alleen foto’s die de artiest waarvan jullie fan zijn op socials zet? Bedenk ook goed wie gaat posten, zodat er iemand verantwoordelijkheid heeft.

Een WhatsApp-kanaal aanmaken Het is heel eenvoudig om een WhatsApp-kanaal aan te maken. Je gaat hiervoor naar Updates, dan druk bij Kanalen op het plusje, kies je voor kanaal maken en dan ‘doorgaan’. Vervolgens zet je een kanaalnaam neer en een omschrijving, en voeg je een fotootje toe om het herkenbaar te maken. Hierbij is bijvoorbeeld het logo van je voetbalclub (als je kanaal daar over gaat) een goede, herkenbare manier om je kanaal goed vindbaar te maken. Posten in je WhatsApp-kanaal Posten in je WhatsApp-kanaal gaat hetzelfde als posten op WhatsApp zelf. Je bent wel beperkt tot het delen van tekst, linkjes, foto’s en video’s. Mensen kunnen vervolgens wel je content zien, maar ze kunnen er alleen op reageren met emoji (alle emoji, of alleen de basis-emoji, dat kun je instellen). Verder ben jij als eigenaar de enige die kan posten, maar je kunt mensen wel beheerder maken die dan ook kunnen posten.

#WhatsApp Channel rolling out Poll feature to more beta testers pic.twitter.com/9qJYpEMlXA — Technical MJ TV (@techjalal) January 20, 2024

Je WhatsApp-kanaal delen Vervolgens wil je natuurlijk dat mensen je kanaal gaan volgen. Het schijnt alleen voor geverifieerde kanalen zo te zijn dat ze te vinden zijn via de zoekfunctie, maar je kunt de link naar je kanaal natuurlijk wel delen: onder mensen die je kent, onder je nieuwsbrief, op je website, enzovoort. Mensen die je kanaal volgen krijgen geen meldingen, tenzij ze die functie aanzetten (via het belletje rechtsboven). Daarnaast kunnen ze niet zien wie je kanaal nog meer volgen: dat is allemaal anoniem. Je WhatsApp-kanaal bijhouden Vervolgens is het aan jou om te blijven posten, maar ook om te zorgen dat je WhatsApp-kanaal meegaat met de tijd. WhatsApp schijnt bijvoorbeeld binnenkort mogelijk te maken om polls en spraakberichten te gebruiken, dus dan heb je wat meer variatie in het posten in je account. Lees ook onder andere onze site om te horen wat er allemaal naar WhatsApp-kanalen komt, want ook wij houden het in de gaten.