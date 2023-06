5 manieren om Kanalen binnen WhatsApp te gebruiken

WhatsApp speelde in 2017 al met de gedachte, maar het heeft nu besloten om Kanalen eindelijk naar de massa te brengen. WhatsApp Messenger is nu voorzien van een nieuwe functie die het meer naar een social media-platform trekt zoals Discord en Telegram. Zo kun je namelijk lid worden van een bepaald kanaal. Dit zijn 5 manieren waarop je de Kanalen binnen WhatsApp kunt gebruiken.

Nieuwe functie van WhatsApp Voor we duiken in de toepassingen die we kunnen bedenken voor Kanalen, is het handig om even stil te staan bij wat het dan precies is. Kanalen is een nieuw gedeelte dat onder ‘Status’ komt te staan. Dat tabblad krijgt daarom ook een andere naam, namelijk ‘Updates’. Je kunt een Kanaal maken en mensen kunnen zich daar dan bij aansluiten door in een grote database vol met kanalen te zoeken. Ook kun je een linkje genereren naar je kanaal, zodat je bijvoorbeeld vrienden en familie kunt oproepen om je kanaal te gaan volgen. Verder kun je in kanalen precies wat je ook in het gewone WhatsApp gewend bent: teksten tikken en foto’s, video’s, stickers en polls toevoegen. Je kanaal hoeft overigens niet per se ‘openbaar’ vindbaar te zijn. Meta zegt: “Tot slot maken we het voor beheerders mogelijk om te beslissen wie hun kanaal kan volgen en of ze willen dat hun kanaal in de directory te vinden is of niet. Omdat Kanalen als doel heeft een breed publiek te bereiken, zijn kanalen standaard niet end-to-end versleuteld. We denken wel dat er sommige gevallen zijn waarin end-to-end versleutelde kanalen voor een beperkt publiek logisch zijn, zoals voor een non-profit- of gezondheidsorganisatie, en we onderzoeken dit ook als een toekomstige optie.”

Hiervoor kun je Kanalen inzetten Dit zijn manieren waarop Kanalen straks bijvoorbeeld kunnen worden ingezet: 1. Voor mededelingen uit de voetbalvereniging Je kunt natuurlijk een mededeling over een elftalwissel of de zoektocht naar een invaller in een groepsgesprek doen waarbij iedereen kan reageren, maar je hebt er meer aan om dat te doen op een plek waar niemand kan reageren. Op die manier gaan mensen je privé benaderen en heb je dus alleen reacties die -waarschijnlijk- wel serieus zijn. 2. Als interne communicatiekanaal voor een bedrijf Je kunt natuurlijk een interne site hebben, heel handig, maar in een wereld waarin iedereen alles in apps op smartphones doet (en iedereen WhatsApp gebruikt), is het nu eenmaal makkelijker om WhatsApp te gebruiken. Je kunt de berichtgeving gewoon van foto's en meer voorzien, dus het is niet alleen platte, saaie tekst.

3. Om meer te leren over talen Je kunt je ook voorstellen dat iemand die een taal heel goed kan, daar tips over wil delen. Of het nou gaat om Nederlandse taaltips of elke dag een zin in een bepaalde taal (om het te leren): we kunnen ons goed voorstellen dat mensen elkaar dingen willen leren. Misschien elke dag een dinofeitje of een tip om WhatsApp te gebruiken (lekker meta): er valt veel te leren, als de beheerders daar maar hun best voor doen. 4. Om updates te krijgen over specifiek nieuws Als er bijvoorbeeld iets groots gebeurt, zoals verkiezingen of een ramp, dan kan een kanaal goed zijn om updates te krijgen. Hoe staan de tellingen ervoor, waar kunnen mensen vermisten opgeven? Kanalen kunnen hierin een grote rol spelen. Twitter heeft bewezen hoe snel social media in noodsituaties kan zijn en daar kan WhatsApp ook een rol in spelen. 5. Voor het weerbericht Het weerbericht is typisch iets wat je elke dag wil weten: hoe handig zou het zijn als er elke dag op een specifiek moment een bericht komt met daarin precies wat voor weer het is (en ja, of je een korte broek aan kan of niet)? En als er een code geel is, dan kan er eventueel een extra bericht worden geplaatst. Dit willen we, dus hopelijk staat er gauw een Amara Onwukaatje onder de WhatsApp-enthousiastelingen op om zo'n kanaal te maken. In eerste instantie is Kanalen alleen beschikbaar in Colombia en Singapore, waardoor het nog een kleine periode neemt om door te testen. In de komende maanden komt het naar meer landen