​5 x waar je de Kanalen van WhatsApp voor kunt inzetten

WhatsApp heeft gisteren Kanalen geïntroduceerd in de wereld. Het idee is dat je een kanaal kunt opzoeken, lid kunt worden en dan updates ontvangt over een bepaald onderwerp. Op dit moment kunnen mensen nog niet zelf een kanaal beginnen, maar dat moet binnenkort wel mogelijk worden. Dit zijn vijf dingen waarvoor je WhatsApp -kanalen kunt gebruiken.

Waar Lowlands een groot, openbaar festival is, kun je Kanalen binnen WhatsApp ook gebruiken op kleinere schaal. Dat kan een klein evenement zijn, maar het kan ook iets zijn wat het hele jaar door van toepassing is, zoals een lokale voetbalvereniging die updates plaatst over de trainingsschema’s of wedstrijdroosters. Dit gaat iedereen op de voetbalclub aan (en de aanhangers), die allemaal lid kunnen zijn van het kanaal.

Een festival als Lowlands zou heel goed gebruik kunnen maken van Kanalen op WhatsApp, al geldt dat ook zeker voor kleinere evenementen: mensen kunnen lid worden van je kanaal en omdat de lijst met mensen die lid zijn van een kanaal vrij goed afgeschermd is (je ziet geen profielfoto’s of telefoonnummers van andere leden), blijft het ook vrij anoniem. Zo hoeft je ex niet te weten dat jij dit jaar ook naar Lowlands gaat. De oprichters van het kanaal, wat logischerwijs dan ook de communicatiemensen van het fesitval zelf zijn, kunnen bijvoorbeeld een update plaatsen als er een nieuw deel van de line-up bekend is, of wat meer praktische zaken, zoals een plattegrond van de campings.

Updates met schattige dierenplaatjes

Vroeger had je de website Cuteoverload.com en dat was een pareltje. Elke dag werd daar wel iets van een schattig dierenplaatje of een koddig dierenfilmpje geplaatst. Omdat WhatsApp een heel direct medium is wat ook nog heel veel gebruikt wordt, is het natuurlijk heel leuk om een kanaal te beginnen waarop je elke dag een plaatje of filmpje van een schattig diertje plaatst. De volgers in het kanaal kunnen alleen maar reageren met emoji, dus reken op een heleboel hartjes en dierenemoji. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een fanclub: je kunt als Frans Bauer zijnde ook je fans op de hoogte houden over je wel en wee, of de fanclub-eigenaren kunnen afbeeldingen en ander nieuws delen over het idool in kwestie.

Een juicekanaal

We zijn natuurlijk gewend, voor de mensen die hiervan gebruikmaken, om juicekanalen op social media zoals Instagram, YouTube en TikTok te bekijken, maar als je écht heel dicht op de juice wil zitten, dan ben je er waarschijnlijk nog sneller bij als die juicekanalen updates plaatsen op WhatsApp. Dan weet je meteen wat er aan de hand is, of dat er weer een nieuwe video live staat. Uiteraard is dit zeker niet alleen van toepassing op juicekanalen, maar daar is de verspreiding van het gerucht natuurlijk wel wat ‘prangender’ dan bij menig ander YouTube-kanaal.