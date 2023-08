Burgernet is straks alleen als app beschikbaar

De politie heeft gezegd dat Burgernet gaat veranderen. Er worden straks alleen nog berichten verstuurd via de app. Vanaf 1 september gaat dit in en dat betekent dat je vanaf dat moment geen Burgernet-meldingen meer krijgt in de vorm van de spraakopdracht of een sms.



Politie Burgernet is het systeem waarvoor je je als burger kunt aanmelden om de politie te helpen. Zo krijg je meldingen als er oude, verwarde mensen worden vermist of als er bijvoorbeeld een overval is gepleegd en er naarstig wordt gezocht naar de dader. Meestal ook nog met de melding dat je iemand vooral niet moet benaderen. Een goede manier om burgers alert te maken en dat op een heel lokale manier. De app heeft volgens de politie als voordeel dat het nog lokaler kan en dat het bovendien niet vast zit aan de maximale hoeveelheid tekens die het mag gebruiken in een sms. Dat scheelt weer een heleboel afkortingen die verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. Maar aan de andere kant heeft de app als nadeel dat het wel weer een app op je telefoon is. Je moet daar wel maar net zin in hebben. Een sms-app heb je sowieso op je smartphone staan.

De app Burgernet Maar ja in een app van Burgernet zelf kan de politie weer foto's en video's kwijt en dat kan helpen iemand sneller op te sporen. Het heeft dus zeker wel voordelen en we begrijpen ook waarom de politie hiervoor kiest. Het was ook vrij moeilijk om je af te melden van een bepaalde regio als het bijvoorbeeld om de telefoonoproepen ging. Niet zo handig als je verhuist. Plus: een app bericht is een stuk meer anoniem dan wanneer de politie je op je telefoon een sms stuurt. De meldingen in de app van Burgernet hebben dezelfde strekking als de losse berichten. Het kan gaan over berovingen, aanrijdingen, inbraak, diefstal en andere incidenten. Veel mensen hebben de app ook al: de politie heeft het over 1,3 miljoen burgers (!).