​Deze functie willen we heel graag op WhatsApp

WhatsApp heeft dit jaar enorm veel nieuwe functies gekregen. We kunnen bijvoorbeeld nu foto’s verzenden in HD-kwaliteit, we kunnen berichten bewerken nadat ze zijn verzonden en we kunnen lid worden van kanalen. WhatsApp is zich duidelijk bewust van de concurrentie (Telegram bijvoorbeeld) en lijkt dit jaar wat meer te innoveren dan de jaren ervoor, en dat vinden we helemaal niet erg. Althans, dat wil niet zeggen dat er geen functies zijn die we nog missen op het platform. Eén functie in het bijzonder zouden we graag willen hebben.

Op WhatsApp kun je tegenwoordig foto’s sturen die iemand maar één keer mag bekijken. Je hebt daarmee dus wat meer controle over de berichten. We willen die controle graag wat verder uitgebouwd zien worden, want we zouden graag de mogelijkheid hebben om berichten te plannen. Je kent het wel: drukke dag gehad, appjes gemist, maar je hebt pas om 1 uur ‘s nachts tijd om te reageren. Nu is het op zich een ieders verantwoordelijkheid om zelf het geluid uit te doen als ze gaan slapen, maar je wil toch niet die persoon zijn die een ander wakker-appt. Tegelijkertijd bestaat echter ook de kans dat je het morgen weer vergeet en dat is ook niet zo vriendelijk.

WhatsApp heeft zelf geen optie om berichten klaar te zetten voor een later verzendmoment, zoals we dat wel kennen uit bijvoorbeeld Outlook. Het kan wel, maar daarvoor zal je een app van een derde partij moeten gebruiken. We zouden het graag in WhatsApp zien: dat zou makkelijk moeten kunnen, toch? Gewoon een klein drop down-menu naast de verzendknop om je berichtje een verzenddatum mee te geven. Het hoeft ook maar met één bericht per gesprek te kunnen, als het anders te gecompliceerd wordt.