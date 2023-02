Twitter ontslaat nog eens honderden personeelsleden

Het social media netwerk, en CEO Elon Musk, hebben nog niet op deze nieuwe berichten gereageerd, maar volgens de NYT zijn bij Twitter nog eens een paar honderd medewerkers de laan uit gestuurd. Volgens de krant, die met Twitter medewerkers gesproken zegt te hebben, werken er na deze ontslagronde nu minder dan 2000 mensen. Dat is minder dan een derde van het aantal dat voor de komst van Musk bij Twitter zijn brood verdiende.

Gesneden in sales, ontwikkeling en productmanagement

De nieuwe ontslagronde is onderdeel van verwoede pogingen van Elon Musk om Twitter weer winstgevend te maken, zo meldt de NYT. Vlak voordat de getroffen medewerkers het slechte nieuws kregen, werd de interne berichtenservice van het bedrijf, Slack, offline gehaald. Daardoor konden werknemers niet met elkaar chatten of bedrijfsgegevens konden opzoeken.

Dat nieuws werd tegenover de krant bevestigd door vijf huidige en voormalige werknemers. Drie van hen vertelden dat zij op zaterdagavond ontdekten dat ze waren uitgelogd van hun zakelijke e-mailaccounts en laptops.

De nieuwe ontslagen hebben productmanagers, datawetenschappers en ingenieurs die werkten aan machine learning en betrouwbaarheid van de website getroffen. Bij het team dat verantwoordelijk is voor het genereren van inkomsten, werden 22 van de 30 medewerkers ontslagen.

Oprichters van overgenomen bedrijven ook op straat gezet

Onder degenen die door de ontslagen werden getroffen, waren verschillende oprichters van kleine technologiebedrijven die Twitter in de loop der jaren had overgenomen. Een van hen is Esther Crawford, die een app voor het delen van schermen en videochat genaamd Squad oprichtte en onlangs toezicht hield op de inspanningen van Twitter om gebruikers kosten in rekening te brengen voor verificatievinkjes.

Ook Haraldur Thorleifsson, de maker van de ontwerpstudio Ueno, die Twitter in 2021 kocht, staat nu op straat. Verschillende oprichters ontvingen hogere compensatiepakketten als onderdeel van de overnames van hun bedrijven. Dat betekent dat het ontslag van deze personen aardig in de papieren kan lopen, aldus bronnen tegenover de NYT.