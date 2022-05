Twitter misbruikte tweefactorauthenticatie voor advertenties

Kortom, het is typisch een tool die gebruikt wordt om te zorgen dat je account veilig blijft en die niets te maken heeft met commerciële uitingen en toestemmingen daaromtrent. Geen wonder dus dat Twitter een flinke boete moet betalen toen bleek dat het de tweefactorauthenticatie schaamteloos gebruikte om mensen hun telefoonnummers en e-mailadressen te gebruiken voor advertenties. Daarnaast moet het ook betere maatregelen treffen om de dataprivacy van gebruikers te waarborgen. Uiteindelijk heeft Twitter maar liefst 140 miljoen gebruikers de dupe laten worden van deze praktijken en hier flink geld aan verdiend.

Tweefactorauthenticatie is bedoeld om te zorgen dat een account veiliger is. Dat komt omdat je hierdoor niet meer alleen inlogt met een gebruikersnaam en wachtwoord, maar er vervolgens een extra authenticatie nodig is op bijvoorbeeld je smartphone. Dat kan door een bepaald nummer dat op het scherm wordt weergegeven in te toetsen, of door een smsje met een code die je in je inlogscherm moet intoetsen. Soms is tweefactorauthenticatie ook mogelijk door je biometrische gegevens te gebruiken, zoals je vingerafdruk via de vingerafdrukscanner van je telefoon.

Liegen tegen Europa

Een euro per gebruiker dus: een schijntje. Zeker als je kijkt naar hoe lang het social medium hier al mee bezig was: van mei 2013 tot september 2019 maar liefst. Het betekent bovendien meer dan alleen het niet nakomen van afspraken naar gebruikers: het betekent ook niet eerlijk zijn tegenover bijvoorbeeld de Europese Unie over zaken doen overeenkomstig met de Europese wet- en regelgeving. Twitter is overigens uiteindelijk zelf met de billen bloot gegaan om dit probleem aan te kaarten door te schrijven dat het ‘recentelijk heeft ontdekt dat toen je je e-mailadres of telefoonnummer voor de veiligheid of security-doeleinden (voor bijvoorbeeld tweefactorauthenticatie) doorgaf, deze zonder je medeweten is gebruikt voor reclamedoeleinden’.

Twitter schreef: “Toen adverteerders hun marketinglijst uploadden, hebben we mogelijk mensen op Twitter aan hun lijst gekoppeld op basis van het e-mailadres of telefoonnummer dat de Twitter-accounthouder heeft verstrekt voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden. Dit was een fout en onze excuses.” Waakhonden zullen het social medium extra in de gaten houden op dit gebied, al laat het zelf weten het euvel al eind 2019 te hebben opgelost.