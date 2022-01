​De beste wachtwoordmanagers voor je smartphone

Overal wordt het steeds benadrukt: zorg dat je niet overal hetzelfde wachtwoord gebruikt en dat het wachtwoord ook nog moeilijk is. Nu is dat in theorie heel goed te begrijpen, maar om het ook daadwerkelijk in de praktijk te doen, dat is niet zo makkelijk. Daarom is er natuurlijk hulp vanuit het techveld, namelijk in de vorm van wachtwoordmanagers.



Wachtwoordmanager gebruiken

Het klinkt een beetje raar: een app gebruiken met daarin al je wachtwoorden, die je dan ook weer hebt beveiligd met een wachtwoord. Toch hebben die apps wel degelijk veiligheid ingebouwd, zoals tweefactorauthenticatie of de mogelijkheid om je vingerafdruk of zelfs FaceID in te zetten om toegang te krijgen tot die wachtwoorden die allemaal zijn opgeslagen. Ook zijn er naast apps bepaalde browsers die wachtwoordmanagement aanbieden, zoals Chrome.