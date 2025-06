Trump heeft een koper gevonden voor TikTok

Nieuwe eigenaar voor TikTok

Het is onduidelijk of het een grote koper is, of dat het bijvoorbeeld meerdere bedrijven of entiteiten zijn. Er zijn in het afgelopen half jaar heel veel namen langsgekomen waarvan werd gedacht dat ze wel interesse hebben in TikTok. MrBeast werd genoemd, maar ook Oracle… In ieder geval heeft Trump het over een groep, dus het lijkt daarbij alsof het meerdere investeerders heeft gevonden. Het voordeel daarvan is dat het eventuele risico ook meer gespreid is.

Trump zegt dat hij over twee weken zal onthullen wie het precies zijn. Ook is het afwachten hoe het precies zit met ByteDance: Trump zou een soort joint venture voor ogen hebben tussen de huidige eigenaren en de nieuwe eigenaren waarin de Verenigde Staten in ieder geval 50 procent van het eigenaarschap krijgt.

In Nederland is het de vraag hoeveel invloed het heeft. Zal TikTok in Amerika heel anders worden, krijgt het daar allerlei nieuwe mogelijkheden die we hier niet hebben? Het is nog onduidelijk of het echt alleen om eigenaarschap gaat of ook daadwerkelijk het verder ontwikkelen van de app. In ieder geval is TikTok ook in Nederland extreem populair: 5,7 miljoen Nederlanders zouden op de video-app aanwezig zijn.