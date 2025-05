TikTok wordt slaapverwekkender voor jongeren

Minder prikkels voor iedereen onder de 18

Ben je boven de 18 jaar en zie jij dat toch ook wel zitten, zo’n meditatief momentje in plaats van nog meer drukke TikTok-video’s die allemaal keihard schreeuwen om je aandacht? Dat kan. Als je als volwassene de slaapuren hebt ingesteld in het schermtijdmenu dan krijg je het ook. Even iets minder prikkels.

TikTok zegt dat in de tests van zijn meditatiemogelijkheid 98 procent van de gebruikers onder de 16 het aan lieten staan, dus dat is positief. Tieners kunnen de prompt om 10 uur wegtikken, maar er komt later een nog grotere melding die wat minder eenvoudig is om te omzeilen.

De situatie in de VS

Hoe het verder met TikTok gaat, is even de vraag. De app heeft tot 19 juni om te zorgen dat het in de Verenigde Staten een andere eigenaar voor de app vindt, maar of daar ook echt ontwikkelingen zijn is de vraag. Wel heeft Trump het al twee keer uitgesteld, dus waarom niet nog een derde keer? TikTok heeft wel eens uitgesproken dat het helemaal geen Amerikaanse eigenaar wil, maar tegelijkertijd horen we ook regelmatig nieuws over allerlei gegadigden en dat TikTok wel met ze in gesprek zou zijn. Iets positievers dan? TikTok laat je nu een video van je foto maken met AI Alive: dit is wat dat inhoudt.