TikTok maakt nu een video van je foto met AI Alive

“It’s alive!” Het komt uit het verhaal van Frankenstein, maar of dat ook de reden is voor TikTok om zijn nieuwe functie ernaar te vernoemen, dat is onbekend. Het zou best kunnen, want AI Alive zorgt dat je een foto kunt uploaden waar met AI dan een video van wordt gemaakt.

AI Alive

Een paar jaar geleden hadden we het ook, een hele trend waarbij mensen allemaal foto’s veranderden in zingende video’s. Natuurlijk lag het meteen onder vuur, omdat die tool van Russische komaf was en je toch wel wat privacy opgeeft als je ergens je foto achterlaat. Inmiddels is de wereld wat dat betreft steeds meer aan het veranderen en zetten mensen aan de lopende band foto’s in AI-programma’s.

TikTok ziet een kans: het laat mensen een foto veranderen in een video. Je vindt de mogelijkheid als je de Story Camera opent. Je kunt hiermee een stilstaand beeld veranderen in een korte video waar ook echt beweging in zit, dus niet alleen lippen die iets lipsyncen.

Levendige herinnering

TikTok geeft je vast een voorbeeld: “Stel je voor dat je een serene zonsondergang vastlegt en er moeiteloos een filmclip van maakt: de lucht verandert geleidelijk van kleur, wolken drijven langzaam weg en omgevingsgeluiden van golven die in de verte neerstorten brengen de scène tot leven. Of neem een selfie met een groep en breng deze tot leven als een levendige, geanimeerde herinnering die de subtiele gebaren en uitdrukkingen van vrienden of familie benadrukt.”